酒店妹「生兩孩」都不同爸！5口合吃1便當　社工衝擊：離不開髒話

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友深夜發文，表示有社工朋友最近接觸到一案，辣媽生兩孩後離開八大行業，目前求職待業中，缺錢時就跟乾哥借，而現任男友則打零工維生，還有自己的孩子，在親睹他們的困頓生活後，他相當震撼；PO文也掀起熱烈討論，不少鄉民感慨，「小孩真的無奈。」

網友在PTT提到，朋友是社工，因為小朋友的關係接觸到這案，該名年輕辣媽生了兩孩，一個4歲兒子，一個2歲女兒，父親都是不同人，至於現任男友則有一個兒子，「兩個人都月光族，女的因為生小孩辭去原本的八大工作，現在求職中；男的打零工，沒錢的時候跟女的要錢，女生沒錢時則跟乾哥借。」

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他接著表示，這對男女到月中就沒錢了，只剩下幾張百鈔，連買滷肉飯都會猶豫，偶爾也會買一份便當跟小菜加兩碗湯，全部人分著吃，但男生會把便當吃光，讓小孩喝湯吃小菜。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

該名辣媽也訴苦道，曾有兩天沒吃飯，只喝了一點咖啡跟吃小蛋糕，「現在身體狀況很差，沒辦法再去做酒店，連吃蛋糕都想吐。」

社工朋友還透露，那位媽媽外貌姣好，纖腰絲毫沒有贅肉，腿更是又白又長，但就是一副8+9氣質，三句離不開髒話。

對此，鄉民紛紛感嘆，「生出更多可憐的小孩，連基本教育都無法給，在現代這種富著養的社會，很難翻身」、「跟她們聊天你會想死，觀念差距太大」、「偏偏這種特愛生孩子，一堆小89在學校也學父母那德性」、「沒講話就散發氣場」、「這種交的男朋友還常常會家暴」。