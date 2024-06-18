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女友狂喊「別插到底」他超不解！過來人吐悲劇：送急診了

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友最近和女友做愛時，對方都會不斷要求「別插到底」，更坦言這樣不太舒服，這番話讓他一頭霧水，忍不住發文求解。對此，許多女生洗版怒喊，「聽不懂人話嗎？」還有過來人吐露悲劇。

男網友昨日在Dcard發文提到，「跟女友交往一個多月，最近終於開始做愛了，但為何每次都一直叫我不要插到底，她說插到底不一定比較舒服，但真的好不習慣不完全進去的動法，想問問粉頭們，女生一般不是會希望插到最深嗎？」

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然而，許多女生怒回，「她就說不要了，你問其他人幹嘛」、「好了啦，人家就不喜歡還一直想插到底，你怎麼不快篩的時候，讓棉花棒往你鼻孔插到底、X你鼻孔」、「有的女生就不喜歡這種感覺阿，都直球跟你講了，你還跑來問，還有可以去查一下黃體破裂」、「插到底可能她會痛或不舒服！之後女生會有陰影，然後就無法好好享受做愛的舒服」、「請搜尋，黃體囊腫破裂，不要只顧自己爽」。

私密處。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

還有不少男網友直言，「插到底是男生爽，女生舒服點是摩擦居多，比起頂得大力，快速抽動更容易讓女生舒服」、「你挖鼻孔會插到底嗎」、「每個女生感覺不一樣，有的喜歡有的反感」、「敏感帶主要在陰道口5公分左右而已！用力頂到底小心黃體破裂，會很不舒服的，嚴重要送醫的喔」、「插到底導致黃體破裂，是超級痛的痛，帶老婆掛急診的經驗」

值得一提的是，黃體囊腫破裂多半與過度運動或外力碰撞有關，若是輕微出血，可能只會下腹悶痛，甚至無不適感，過段時間悶痛感就會逐漸消失；但如果出血量大，就必須緊急處理，否則嚴重者可能有休克的危險。

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