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普丁今晚抵達平壤！將和金正恩「散步、喝茶」　談論軍事機密合作

▲▼俄羅斯總統普丁即將啟程前往北韓平壤。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁即將啟程前往北韓平壤。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁即將於18、19日前往平壤國是訪問、會晤北韓（朝鮮）最高領導人金正恩，預計停留不到24小時，雙方將簽署總括性戰略夥伴協定，承諾將堅定不移支持北韓，互相建立不受西方制裁所控制的貿易與安全機制，在進行各種形式會談後向媒體發表聲明，外界關注是否涉及軍事方面的合作。

根據《韓聯社》，俄羅斯克里姆林宮指出，此次是普丁睽違24年再度出訪北韓。普丁預計18日前往遠東聯邦區薩哈共合國（俄羅斯聯邦主體之一）首府亞庫次克，結束行程於晚間立刻啟程搭機前往平壤，預計飛行3個小時後抵達，19日在平壤結束主要行程後，旋即啟程飛往越南河內，停留在平壤的時間不到24個小時。

▲▼金正恩在簽名簿寫下，「守護正義與和平」。（圖／路透）

▲金正恩、普丁預估將會簽署重要文件。（資料照／路透）

根據俄媒《塔斯社》，俄羅斯克里姆林宮幕僚烏沙科夫（Yuri Ushakov）於當地時間17日指出，普丁在結束亞庫次克出訪行程後，將預計飛行3個小時抵達平壤，隨後與金正恩共同出席由北韓主辦的歡迎典禮、介紹雙方代表團、觀摩儀隊、拍攝照片，之後正式進入會談。

《日本放送協會》提到，此次普丁出訪平壤，將由俄羅斯外交部長拉夫羅夫、新任國防部長貝洛索夫（前任為蕭依古）等重要官員隨同出訪。

烏沙科夫透露，普丁將和金正恩進行各種不同形式的會談，包括擴大會談、非對外公開會談，談及雙方在政治、軍事、經濟、文化等多方面的合作，並簽署重要文件，且在非公開會談討論極度機密的敏感議題。

在會談結束後，兩人也預計站在媒體面前發表會談結果，去年9月兩人在俄羅斯東方太空發射場會晤時，並未站在媒體前發表會談結果。

▲▼ 北韓最高領導人金正恩出訪俄羅斯，與俄總統普丁進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩去年9月出訪俄羅斯，與普丁進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

烏沙科夫表示，普丁將和金正恩「一對一」、「面對面」參與各種活動，包括品茶、散步，進行只有兩人在場的密談。

會談結束後，金正恩將邀請普丁前往當地運動競技場，觀賞由北韓主辦的表演。《韓聯社》分析，表演會場可能位於金日成廣場，因為先前美國衛星影像「行星實驗室」曾拍攝到，金日成廣場出現各種大型構造物。據悉，先前中國國家主席習近平出訪平壤時，曾受邀前往平壤綾羅島5.1競技場觀賞北韓最為著名的團體體操。

普丁停留在平壤期間，將會前往韓戰蘇聯軍解放塔獻花，預計不會前往安葬金日成、金正日遺體的錦繡山太陽宮。最後，在和金正恩前往機場的路上，順道前往當地的東正教教堂「貞柏寺院」，19日下午啟程飛往越南。

►普丁：將與北韓簽新協議　建立「不受西方控制」的安全和貿易機制

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