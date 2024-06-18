聖母像「雙眼流血淚」！信徒狂喊神蹟瘋參拜　教會要調查了

▲墨西哥1尊聖母像流出血淚。（圖／翻攝畫面）



圖文／CTWANT

是聖母顯靈，還是人造奇蹟？墨西哥1尊「瓜達露佩聖母」聖母像6月2日雙眼流出血淚，當地信徒聽聞血淚聖母像，紛紛湧入一睹風采，天主教會也將對這尊聖母像進行調查。

據《鏡報》報導，墨西哥米卻肯州莫雷利亞（Morelia）一戶人家的聖母像，日前突然流出血淚，震驚家庭與當地居民，見到血淚聖母的信徒無不高呼神蹟，有人甚至稱「我感受到從未感受過的感覺，像喜悅、像真正的悲傷。祂在告訴我們，只有祂知道將會發生什麼事」。

莫雷利亞總教區則發表聲明表示，將對這尊聖母像進行仔細研究，並強調「在釐清所謂奇蹟這微妙問題同時，必須保持謹慎。教會對這類問題始終謹慎行事，避免在未經充分調查情況下反對或肯定」，宣判真假還為時過早。

全球各地都有聖母像流淚或流血淚的傳說或紀錄，坊間也常在聖母流淚時出現「奇蹟」、「憐憫」或「災難即將降臨」的聲音，美國新墨西哥州1間教堂的聖母在2018年5月流淚，吸引許多人前往參拜，儘管該聖母的淚水同年被專家驗出含有橄欖油，仍有信徒因為橄欖油認定是神蹟。

傳說聖母在1531年12月9日到12日，在墨西哥城北方附近山丘，對印地安農民Juan Diego四度顯靈，瓜達露佩聖母的形象因此誕生，12月12日也成為中美洲的主保慶日。

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