宮廟價目表「夜間卡陰」加收600急診金　醫嘆：醫療收費都比不上了

▲衛福部今年3月公告停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」。（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

衛福部今年3月公告停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，等同於取消醫療機構掛號費上限，未來要漲掛號費不用再經地方衛生局審查，讓民眾憂心未來看病變得更貴。不過，醫師鄭丞傑日前貼出1張宮廟價目表，從中可見處理「卡到陰」就要2000元，若是深夜時段還得加收600元「急診費」，讓他不禁感嘆「全民健保的醫療收費是連宮廟都比不上了」。

鄭丞傑14日在臉書分享1張宮廟價目表，可以看見上頭註明各項服務的價錢，包括光明燈600元、財利燈800元、收驚200元、斬小人3200元、轉運3000元，冤親債主1600元、渡化嬰靈1600元、卡陰2000元、淨化屋內1800元、陽宅風水6800元、安神位1萬2000元、夜間卡陰急診基本費600元等。

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▲醫師轉貼武玄壇價目表。（圖／翻攝自鄭丞傑教授/醫師臉書）

鄭丞傑在貼文中表示，「現在不只是插管比通水管便宜，心臟按摩（CPR) 比腳底按摩便宜，全民健保的醫療收費是連宮廟都比不上了。看看這張價目表，改運3000元、卡到陰2000元（夜間急診加600）、斬小人3200元、寵物溝通1000 元（15分鐘）、與往生者溝通20000元，哇哇！全部都是沒有健保給付的喔」。

貼文引發討論，不少網友留言「實際又貼切」、「真的很諷刺」、「教授真的太風趣」、「醫療悲哀」、「我肯定有一天會需要CPR，但我也確定不會去找宮廟解決事情，因為缺乏成功sample的統計大數據。如此所以於是宮廟很少人上門，生意難做，三年賺一次、一次賺三年」。

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