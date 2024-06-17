電池大廠爆血汗！要求員工「日拚13小時」　號召奮鬥100天

▲大陸電池龍頭「寧德時代」遭爆剝削員工。（圖／擷取自微博）

圖文／CTWANT

大陸又爆血汗公司！電池龍頭「寧德時代」近日被爆出，要求員工每天工作13小時、每周工作6天，並為期長達100天，消息曝光後，引來網上罵聲一片，抨擊寧德時代藐視勞工法，「這種公司真是毒瘤！」

近日微博流傳一份「寧德時代」的員工公告，內容中寫道，有鑑於市場競爭越加激烈，為了更好完成任務，加快推進各項工作達成，因此號召員工自6月 12日起，實施「896」工作制度，意即上午8時上班、晚間9時下班、每周工作6天，且共要「奮鬥100天」，根本嚴重侵害員工權益。

通知信中還提及，由於技術員有加班管控，因此不列入此規範，而外籍員工也可依照「自己的意願」不強制參加。對此，大陸網友紛紛不滿怒轟，「我們要勞動法幹嘛呢？」、「勞動法又被強暴了」、「人口紅利不就是奴隸制」、「100天後，人估計也廢了吧」

另外也有人質疑，為何外籍員工成了「特例」，「51勞動節原來是洋節啊」、「就是對自己人下手狠」、「媽呀都解放了還在崇洋媚外」、「外籍員工不強制，因為怕勞動仲裁。」

針對遭控剝削員工，寧德時代相關人士澄清，「此事為曲解造謠，公司沒有發出這樣的規定。」

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