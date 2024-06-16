女大生圖書館收男生紙條　「以為桃花來了」打開一看秒社死

▲女學生收到男同學的紙條。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

以為浪漫愛情來了，結果竟社死當場。中國大陸一名大學嫩妹，在圖書館讀書時突然收到男同學的紙條，以為男學生要對她愛的告白，怎知打開一看，男學生竟是在說她「味道重」。

微博帳號「快樂儲存所」日前公開這件讓當事人哭笑不得的事件，女學生自述當時坐在圖書館的靠窗位置，半小時後，一名男學生從對面走來並丟了個紙條，讓自認「還有點小姿色」的她頓時心花怒放。

擁有了「異性同學傳紙條」、「靠窗座位」2大少女漫畫劇情發展必備條件的女學生，開心打開「同學妳好冒昧了」的紙條，然而，接下來的內容卻令她社死現場。

男學生先是稱讚女學生的外貌、穿搭非常出眾，「本來想直接走了，但是覺得提醒妳一下比較好」，接著說道：「美女，妳的腳稍微有點味道，可能是腳氣吧，因為我室友也是很愛乾淨，就是有點腳氣，然後有點腳臭。雖然可能有點冒昧，但是我真的沒有什麼惡意」。

▲男學生提醒她有腳臭。（圖／翻攝自微博）

女學生崩潰直喊：「以為桃花來了呢……結果嗚嗚嗚說的是我的腳臭，我一個04（20歲）女大生太社死了啊！」網友們則笑說，「確實冒昧」、「可能鞋子品質太差又踩了髒水」，「趁年輕腳氣不要拖，不然可能會壞腳」。還有人表示，「是汗腳不是腳氣，腳氣真沒味道，汗腳才有味道」。

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