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士林夜市買糖葫蘆「一咬竟發霉」！她驚呼：替觀光客捏把冷汗

原PO買到發霉的糖葫蘆。（圖／翻爆料公社二社）

▲原PO買到發霉的糖葫蘆。（圖／翻爆料公社二社）

圖文／CTWANT

士林夜市是多人會去的地方，能品嘗各類美食。但近日一位網友表示，她幫家人買糖葫蘆，逛30分鐘回家一吃竟然發現發霉，「我前面還有其他觀光客在買真是替他們捏把冷汗。」不少人看了直呼「投訴衛生局」、「又是士林夜市」。

原PO在臉書《爆料公社二社》發文，「幫家人買糖葫蘆，買完後只有稍微逛了30分鐘就拿回家給家人吃，才吃第一顆就吃到發霉的糖葫蘆！還好家人剛吃到就看到發霉就吐出來了，如果吃進去怎麼辦？」

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原PO說，「糖葫蘆有這麼容易在30分鐘內就發霉的嗎？？老闆的態度也沒多好，買的時候臉也是很臭也不講話是在？品質也太差了吧，在我前面還有其他觀光客在買真是替他們捏把冷汗」

從照片中可見，三顆糖葫蘆的中間處都發霉，讓人看了沒胃口。

▲▼ 。（圖／）

▲糖葫蘆裡面都發霉了。（圖／翻爆料公社二社）

此文一出，網友紛紛留言「太噁心了吧！我知道是哪一家」、「投訴衛生局」、「又是士林夜市」、「會生病欸」、「逛夜市、逛夜市，就只是逛夜市就好了還是不要買吃的東西吧」、「放到發霉還裹上糖，難怪食安問題不斷，不想開店真的不要害其他店家」、「嚴重一點會過敏發生休克」。

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