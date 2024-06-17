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金星結合水星加持！「5星座」好運爆棚　爽升官加薪發大財

金星和水星即將在6月17日，雙雙進入巨蟹座。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲金水星象輪轉，5大星座有望好運爆棚。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

金星和水星在今（17）日雙雙進入巨蟹座，影響各星座的不同生活領域，而有5個星座迎來一波好運、運勢大旺，包括工作、投資理財、獲利等，都會有不錯的成績。

塔羅牌老師艾菲爾在臉書指出，金星帶來愛與美的能量，而水星則掌管溝通與思維，兩者結合在巨蟹座，將為生活注入一股全新的動力，提升情感、事業、財運和創意，包括巨蟹座、處女座、天蠍座、雙魚座及金牛座。

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●巨蟹座：感情升溫，家庭幸福

情感生活將迎來一次美好的升溫，與伴侶之間的溝通更加順暢，彼此之間的理解與支持也日益增強。這段時間，可能會計劃一場浪漫的旅行，或是共同參與一些家庭活動，這些都將加深感情連結。此外，家庭氛圍也會變得更加和諧，與家人之間的互動更加溫馨融洽。無論是共進晚餐還是簡單的家居佈置，這些生活中的小細節都將來滿滿的幸福感。

●處女座：事業發展，職場順利

工作表現將會有顯著的提升，無論是創意的火花還是解決問題的能力，都會在職場上脫穎而出。主管和同事將對自己的能力有更高的評價，可能會有升遷或加薪的機會。此外，人際關係也會變得更加和諧，與同事之間的溝通變得更加順暢，合作也更加愉快。在生活的細節上，可能會參加更多的職場活動或培訓，這些都將進一步提升專業技能和職場競爭力。

●天蠍座：財運亨通，投資成功

財運將會迎來高峰期，無論是正職收入或投資理財，都會有不錯的收益。可能會發現一些絕佳的投資機會，並且有望在短時間內獲得可觀的回報，同時對金錢的管理和規劃也會更精明，避免不必要的開支和損失。在生活細節上，可能會進行一些理財規劃的調整，或是參加一些投資講座，這些都有助於更好管理財務，實現財務自由的目標。

●雙魚座：創意爆發，藝術靈感

藝術天賦將得到充分發揮，無論是繪畫、音樂或寫作，都會有源源不絕的靈感湧現，創意作品將受到大家的讚賞，甚至可能在專業領域獲得更多的認可。生活中，可能會參加更多的藝術活動或展覽，這些都會激發創作靈感，引領在藝術的道路上越走越遠。此外，情緒表達也會變得更加細膩和動人，讓人際關係更加和諧。

●金牛座：穩定提升，生活幸福

將會有穩定和幸福的生活，生活品質有顯著的提升，可能會在家庭佈置和個人嗜好上投入更多精力，享受更舒適的居家生活。感情生活也會更加穩定，與伴侶之間的關係變得更加親密和諧。工作上，努力將會得到應有的回報，無論是收入或職位，都會有所提升。生活中的小細節，如一頓精心準備的晚餐或浪漫的約會，這些都將帶來無盡的幸福感。

◎民俗說法，僅供參考。

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