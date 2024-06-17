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大陸 大陸焦點 特派現場

陸龍頭大廠被爆料「號召員工896」奮鬥100天

▲寧德時代。（圖／CFP）

▲寧德時代。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸電池大廠「寧德時代」傳出號召員工實施「896」工作要求，即早上8點上班，晚上9點下班，每周工作6天，一起「奮鬥100天」。

寧德時代的一份通知近日在微博上流傳，內容中提到，寧德時代為更好完成組織賦予的任務，加快推進各項工作達成，號召符合條件的員工從 6 月 12 日起，施行 「896 」的工作日。

所謂的「896」，就是早上 8 點上班，晚上 9 點下班，每周工作 6 天。通知中提到要「奮鬥 100 天」，代表著要員工們實施「896」連續100天。

▼寧德時代一份通知在網路上流傳。（圖／翻攝寧德時代）

▲▼寧德時代被爆料「號召員工896」奮鬥100天。（圖／翻攝寧德時代）

另外，通知中也補充說明，外籍員工不強制，可以按照他們自己的意願。同時，技術員也不要求，因為有加班管控。

此事在微博上引起很大的關注，許多網友都不認同「896」的工作模式，還有人質疑已涉及違反勞動法規，「中國人在壓榨中國人這塊確實是專家。」「人口紅利不就是奴隸制。」「我們有勞動法嗎？」「做到行業第一了還要靠壓榨員工來競爭，而不是提高自己的技術壁壘，這種公司真是毒瘤。」

值得注意的是，寧德時代官網6月7日才就供應鏈問題發出一篇聲明，稱「美國國會議員6月5日的一封信指控寧德時代與強迫勞動有聯繫，這是毫無根據和完全錯誤的。」

▲▼寧德時代被爆料「號召員工896」奮鬥100天。（圖／翻攝寧德時代）

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