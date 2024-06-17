《ETtoday》蟬聯台灣網媒「使用率」冠軍　牛津大學連續7年認證

▲根據《2024年數位新聞報告》，《ETtoday新聞雲》使用率為台灣網媒第一。點圖可放大。（圖／翻攝reutersinstitute）



記者吳美依／綜合報導

「路透新聞學研究所」公布《2024年數位新聞報告》指出，《ETtoday新聞雲》是台灣網路媒體之中「觸及率」第一，連續第7年蟬聯冠軍。此外，媒體信任度也獲得51%的成績，與聯合報並列。

「路透社新聞學研究所」隸屬於牛津大學國際關係與政治學系，委託英國民調公司YouGov，在2024年1月底至2月初進行線上問卷，希望了解各國新聞市場消費概況，範圍涵蓋全球47國、將近10萬名受訪者，占了全球逾半人口。

根據報告，每周線上觸及率方面，排除入口網站Yahoo!新聞之後，台灣網路媒體《ETtoday新聞雲》以36%排名第一，連續第7年蟬聯網媒冠軍，領先TVBS、東森新聞、三立新聞、自由時報等。

▲《ETtoday新聞雲》信任度51%。點圖可放大。（圖／翻攝reutersinstitute）



信任度方面，《ETtoday新聞雲》以51%成績與聯合報並列，勝過台視、東森新聞、中視、華視、自由時報、民視及三立。由於去年政府及事實查核機構加大打擊假消息，今年台灣人的新聞信任度上升5%、達到33%，但仍是這份調查中排名最低的一群。

此外，台灣人接收新聞資訊的管道，依序為社群媒體等網路平台（80%）、電視（56%）與印刷出版物（16%），最常使用的設備則是手機（88%）。

台灣人也經常透過社群媒體分享新聞，最常使用平台依序為YouTube（46%）、Line（41%）、臉書（39%）、Instagram（11%）、TikTok（8%）。

▲台灣的新聞內容經常聚焦兩岸關係。（圖／記者周宸亘攝）



報告指出，台灣媒體市場由數個私人企業主導，不僅競爭激烈，而且日益兩極化，支持獨立或統一的爭論經常在媒體上演，今年總統大選也再度聚焦與中國的緊張關係上。不過，儘管TikTok屬於中國科技公司字節跳動，也被政府視為「國家網路安全威脅」，可能被「外國敵對勢力」控制，在台灣卻仍未被禁止。