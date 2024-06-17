　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

《ETtoday》蟬聯台灣網媒「使用率」冠軍　牛津大學連續7年認證

▲▼「路透新聞學研究所」公布《2024年數位新聞報告》。（圖／翻攝reutersinstitute）

▲根據《2024年數位新聞報告》，《ETtoday新聞雲》使用率為台灣網媒第一。點圖可放大。（圖／翻攝reutersinstitute）

記者吳美依／綜合報導

「路透新聞學研究所」公布《2024年數位新聞報告》指出，《ETtoday新聞雲》是台灣網路媒體之中「觸及率」第一，連續第7年蟬聯冠軍。此外，媒體信任度也獲得51%的成績，與聯合報並列。

「路透社新聞學研究所」隸屬於牛津大學國際關係與政治學系，委託英國民調公司YouGov，在2024年1月底至2月初進行線上問卷，希望了解各國新聞市場消費概況，範圍涵蓋全球47國、將近10萬名受訪者，占了全球逾半人口。

根據報告，每周線上觸及率方面，排除入口網站Yahoo!新聞之後，台灣網路媒體《ETtoday新聞雲》以36%排名第一，連續第7年蟬聯網媒冠軍，領先TVBS、東森新聞、三立新聞、自由時報等。

▲▼「路透新聞學研究所」公布《2024年數位新聞報告》。（圖／翻攝reutersinstitute）

▲《ETtoday新聞雲》信任度51%。點圖可放大。（圖／翻攝reutersinstitute）

信任度方面，《ETtoday新聞雲》以51%成績與聯合報並列，勝過台視、東森新聞、中視、華視、自由時報、民視及三立。由於去年政府及事實查核機構加大打擊假消息，今年台灣人的新聞信任度上升5%、達到33%，但仍是這份調查中排名最低的一群。

此外，台灣人接收新聞資訊的管道，依序為社群媒體等網路平台（80%）、電視（56%）與印刷出版物（16%），最常使用的設備則是手機（88%）。

台灣人也經常透過社群媒體分享新聞，最常使用平台依序為YouTube（46%）、Line（41%）、臉書（39%）、Instagram（11%）、TikTok（8%）。

▲▼101,信義區,台北,都市,商圈,台灣,地標,商業區。（圖／記者周宸亘攝）

▲台灣的新聞內容經常聚焦兩岸關係。（圖／記者周宸亘攝）

報告指出，台灣媒體市場由數個私人企業主導，不僅競爭激烈，而且日益兩極化，支持獨立或統一的爭論經常在媒體上演，今年總統大選也再度聚焦與中國的緊張關係上。不過，儘管TikTok屬於中國科技公司字節跳動，也被政府視為「國家網路安全威脅」，可能被「外國敵對勢力」控制，在台灣卻仍未被禁止。

ET快訊
俄烏最初打算和談？俄提「1荒謬要求」釀破局　停火草案內容曝
快訊／新北國王G4痛失兩大將　曼尼高也缺陣
「他點名1縣市」0存在感　全場逆噴！農民總存款破200億
陸軍一兵遭狠砍9刀亡！　7人到案「僅1人動手」
神隱3個月！洪棠突宣布「龍鳳胎滿月了」
獨／唐治平母沒牌位躺冰櫃14天　「最後認領期限」公告曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拋海餵魚！希臘海巡出狠招「刺破小艇」對付移民　43人慘死地中海

建築工地挖到千年遺跡　工人玩「死人骨頭」大不敬！當局介入調查

俄烏最初打算和談？俄提「1荒謬要求」釀破局　停火草案內容曝光

日實習醫「誤診腸胃炎」害死16歲男高生！　院長鞠躬道歉

球賽上啃咬男童耳朵「詭異大叔找到了」　親曝2人關係急喊冤

葬身深海84年！芬蘭「二戰遭擊落」飛機重現世間　打撈隊找到殘骸了

以色列戰時內閣解散！　總理納坦雅胡：不會組成新內閣

幫兒下注爽贏195萬！他「讓錢錢翻2倍」後私吞200萬　妻痛罵：小偷

國防軍機半途故障　紐總理出訪日本改搭商業航班

馬里蘭大規模赦免！17萬「簡單大麻犯」被除罪　州長：要種族平等

聰明貓說中文回覆媽　一問一答發音超清楚

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

男友問「吃鴨肉嗎」她回好　下秒被黃色小鴨大軍包圍

雨勢升級！大雷雨轟雙北　13縣市「豪大雨特報」

高爾宣芮德要當爸媽了　寶寶性別公布超幸福❤

網紅整妹出國入住猛鬼酒店 詭異聲響＋古怪氣氛秒退房

暖弟砸16萬迎更生人哥哥　幫租房+還債：從沒放棄你

拋海餵魚！希臘海巡出狠招「刺破小艇」對付移民　43人慘死地中海

建築工地挖到千年遺跡　工人玩「死人骨頭」大不敬！當局介入調查

俄烏最初打算和談？俄提「1荒謬要求」釀破局　停火草案內容曝光

日實習醫「誤診腸胃炎」害死16歲男高生！　院長鞠躬道歉

球賽上啃咬男童耳朵「詭異大叔找到了」　親曝2人關係急喊冤

葬身深海84年！芬蘭「二戰遭擊落」飛機重現世間　打撈隊找到殘骸了

以色列戰時內閣解散！　總理納坦雅胡：不會組成新內閣

幫兒下注爽贏195萬！他「讓錢錢翻2倍」後私吞200萬　妻痛罵：小偷

國防軍機半途故障　紐總理出訪日本改搭商業航班

馬里蘭大規模赦免！17萬「簡單大麻犯」被除罪　州長：要種族平等

國際投票指標機構Glass Lewis報告公布　支持網銀國際四名董事人選

宋仲基一家再度被拍！首爾散步「幸福同框照」曝光　兒子短腿萌翻

草屯雙十吊橋砸3千萬新增照明美化　中潭公路夜間觀光新亮點

台灣門號今起可綁定大陸手機銀行　突破性利多「泉州先行試點」

傻眼「貓克風」爆紅　獸醫分享「貓貓捲做法」其實是除蟲

環球晶遭駭「部分生產和出貨延遲」　明日恢復出貨

台東暖警自掏腰包購車票　讓民眾順利訪友

積極爭取優質企業落腳台南　市府打造投資首選城市

苗栗鯉魚潭水庫蓄水率99.9%　鋸齒瀑布美景睽違250天再現

拋海餵魚！希臘海巡出狠招「刺破小艇」對付移民　43人慘死地中海

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

國際熱門新聞

冷氣這樣吹最省電！實測：比調低溫度更涼

女性較長壽原因曝：沒精子可以活久一點

酷澎遭重罰33億　稱操控關鍵字是電商慣例

「裝忙神器」被抓包　銀行員工丟飯碗

2歲男童愛畫畫　一幅售價飆破22萬

中獎3千萬請表妹代領　竟被私吞稱只中60萬

烏克蘭和平峰會落幕　澤倫斯基：若俄撤軍「明天」就和談

美擬地獄景象挫中共犯台　數十項計劃進行中

8歲女童機上突然昏迷死亡　飛機緊急迫降

8歲新娘初夜死亡！陰道撕裂失血過多

秘魯太平洋岸外海6.3地震　無海嘯威脅

澳籍作家楊恆均遭判死緩　成中澳高層交鋒熱點

拜登疑又「當機」　被歐巴馬禮貌請下台

1歲兒狂抽電子煙！17歲媽po網炫耀被逮

更多熱門

相關新聞

ETtoday入圍「銀響力新聞獎」2大獎！偏鄉醫療、高齡政策報導獲肯定

ETtoday入圍「銀響力新聞獎」2大獎！偏鄉醫療、高齡政策報導獲肯定

由弘道基金會主辦的「銀響力新聞獎」今天公布入圍名單，《ETtoday新聞雲》入圍兩項大獎，包括探討偏鄉醫療的《人在哪服務就到哪！都蘭診所祭邁入第7年 用「在宅醫療」深入台東偏鄉免除病家奔波苦》入圍「平面及網路(文字)類即時新聞獎」，檢視高齡職業駕駛政策的《老司機，行不行？職業駕駛年齡上修政策總體檢》入圍「調查報導獎」。主辦單位將於7月19日公布得獎名單並頒獎。

《料理之王4》2/2播出第十集　金曲歌王秀廚藝

《料理之王4》2/2播出第十集　金曲歌王秀廚藝

阿聯酋航空歡慶「台北–杜拜」開航十週年！

阿聯酋航空歡慶「台北–杜拜」開航十週年！

《料理之王4》第八集　唱跳悍將示範原住民料理

《料理之王4》第八集　唱跳悍將示範原住民料理

《料理之王4》第七集　戲劇男神示範大排檔料理

《料理之王4》第七集　戲劇男神示範大排檔料理

關鍵字：

ETtoday新聞雲牛津大學路透新聞學研究所

讀者迴響

熱門新聞

竹市副所長頭部中彈亡　才和家人去澎湖玩

台積電嘉義工地挖到遺跡！CoWoS廠緊急停工

王齊麟被女友嗆「他是奧運冠軍關我屁事」

別再用脫鞋打蟑螂！環境部教3招防治：小強爬過就死掉

日高中妹推「成人香蕉」運動　隔7年真來台

獨／平頭男持槍掃射民宅　真理褲妹自摑淚求：別鬧了

即／竹市副所長頭部中彈亡　第一分局回應了

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來

「1類運動」做太多反變胖！減重醫：更易餓、囤脂肪

玉珍齋遭撞現場慘況曝！業者「損失破百萬」拚明天復業

即／屏東陸軍一兵遭砍殺！17歲少年殺人罪送辦

20歲男疑入「鴻門宴」慘死　家屬控：遭圍砍20幾刀

憂成本加劇　營建業者爆：明年核彈級災難要來了！

「3組保健食品」千萬別一起吃！營養師：沒效又傷荷包

新北翁誤闖國道遭撞倒慘死　敬老卡查出身分

更多

最夯影音

更多

聰明貓說中文回覆媽　一問一答發音超清楚

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面