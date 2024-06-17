徐巧芯要顧立雄點名誰主張「首戰即終戰」　「我陪賴總統一起罵他」

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

前總統馬英九2020年曾說中國攻台「首戰即終戰」，且美國絕不可能出兵幫忙。總統賴清德昨則在黃埔百年校慶中強調，絕不接受「首戰即終戰」投降主義。藍委徐巧芯今（17日）要求國防部長顧立雄點名，誰主張「首戰即終戰」？「我要陪賴總統一起罵他」、「陪顧部長一起罵他」。對於馬辦主張內容出自國防部報告，綠委林楚茵則秀出報告，並質疑，馬辦難道因為報告繁體字，他們看不懂？只看得懂簡體字？

馬英九2020年「首戰即終戰」說法在當時就引起非議，近期又因黃埔百年校慶演說再起波瀾，顧立雄今至立法院外交及國防委員會報告並備質詢，曾任馬英九辦公室發言人的徐巧芯要顧立雄點名誰有主張「首戰即終戰」？「我要陪賴總統一起罵他」，「陪顧部長一起罵他」。顧立雄則回應，「賴總統意思是不斷地強調要強化自我防衛的能力。」

林楚茵質詢時詢問，首戰即終戰是從哪裡來的？又要怎麼解釋？顧立雄答覆，首戰即終戰是一種投降主義，是認為一開始打仗，就想終戰，「我們是防衛作戰，我們要有寸土必爭的決心，強化自我防衛能力，然後以逐步削弱共軍侵台能力，最後讓他沒有辦法完成侵台目標。」



林楚茵表示，馬辦辯解首戰即終戰是來自蔡英文總統時期的國防院報告，的確有這份報告，但這是我方的策略嗎？林指出，國防院「2018中共政軍發展評估報告」第56頁是寫「中國強調首戰即終戰，讓美軍未到，戰事已定」，這是中共解放軍的策略。

林楚茵痛批，馬辦偷換概念，硬要把投降主義塞到蔡政府，還是因為報告是繁體字，馬辦看不懂，只看得懂簡體字？



顧立雄回應，首戰即終戰是中共主觀的期待，也是一廂情願的想法，跟台灣國軍寸土必守的決心不一樣。國防院的報告是引述共軍所認為的，中共1998年解放軍報也有提到這個說法，所以這個是共軍預期的目標。