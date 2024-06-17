老「藍鷹」對戰青鳥沒在怕！　國民黨21日動員藍粉擠爆青島東路

▲5月24日立法院外抗議，青島東路現場。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院21日將處理國會改革法案覆議案，台灣公民陣線也宣布，將在6月19日到6月21日再號召「青鳥」們，重回立法院周邊街道抗議，國民黨也申請路權號召支持改革民眾上街聲援，兩邊支持者都將聚集在青島東路上。國民黨組發會主委、立委許宇甄今（17日）還說已經有很多人自發性要前來，相信當天的人數一定可以把青島東路擠滿。藍委賴士葆則說，國民黨一定也會動員，輸人不輸陣。

許宇甄表示，針對6月21日當天的覆議案，很多國民黨支持者都希望到現場來為藍委加油，目前陸續大家都在自發性要前來當中，人數的部分相信，一定可以把青島東路的部分擠滿。

許宇甄續指，最重要的是，希望民進黨這邊不要來挑釁，他們就是理性訴求，希望聲援國會改革，像是數位身分證、雞蛋、快篩等，都需要國會有調查權才能查出這些弊案，且有超過6成民眾認同國會改革，因此她相信，當天會有非常多支持者站出來。

至於藍委各自動員，那黨中央是否也會「動起來」？畢竟上一次對比青鳥，場外藍營支持者集結狀況相當冷清，許宇甄接受《ETtoday》詢問時則強調，上次國民黨團總召傅崐萁臨時租借場地，並沒有宣傳，因此許多人才不知道可以上街表達贊成國會改革的訴求，這次提前多天預告，相信選民都會自主前往；但相較於「青鳥」年齡層較低，國民黨動員的長輩是否會太疲累，吃不消長期間的等待與抗議？許宇甄說，還是要呼籲民進黨當家別鬧事，希望21日平平順順的過去，就不會有馬拉松戰，也不會讓年長支持者那麼辛苦了。

被追問是否會擔心藍綠支持者會在立法院外爆發衝突？徐巧芯說，不會啦！怎麼會爆發衝突呢？她覺得是民進黨的「半獸人」思維才認為會有衝突；藍營支持者是非常冷靜的，因為他們平時也沒什麼在上街頭。徐巧芯也提到，上周末國民黨在台南舉辦宣講時，有好幾位自稱「青鳥」的人去亂場，但她也相信藍營選民的智慧，不會鬧事的。

徐巧芯表示，自己相信62席藍白立委站在同一陣線，不可能有人會跑票，他們還是需要國民黨支持者的支持，但不需要節外生枝，導致被民進黨利用作為破口，對國民黨做攻擊，她對國民黨支持者有信心。

賴士葆受訪則說，國民黨一定也會動員，因為輸人不輸陣，「但不覺得很像選舉嗎？民進黨團總召柯建銘就是輸不起！」饒過台灣人民吧！