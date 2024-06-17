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長腿妹街頭拉扯畫面曝！平頭男不爽前任受委屈　朝民宅開槍洩憤

▲▼ 北市大同區有男子開槍，熱褲女友一旁制止。（圖／記者張君豪翻攝）

▲男子聽聞前女友抱怨與現任男友相處不睦，竟憤而持槍跑到女方住處外開槍。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、黃資真／台北報導

北市大同區延平北路4段282巷弄內10日下午，李姓男子因聽聞前任陳姓女友抱怨，與現任男友相處不睦，憤而持槍朝陳女住處外開槍，一旁穿著真理褲的陳女則是不斷拉扯、自摑臉頰要求停止，鄰居直擊，最終警方循線逮到李男與共犯楊男，而當時事發畫面也曝光！

畫面中可以看見，黑上衣的平頭男拿著手槍出現，穿著真理褲的女子追在後方，頻頻抓住男子手臂、衣擺，試圖制止，但男子仍堅決甩開不理會，女子還一度因拉不住，摔在地上。

大同分局重慶北路派出所於10日下午3時52分接獲報案，稱在延平北路四段282巷前發現有一對男女吵架，且男子還朝女方住處開槍洩憤，警方於案發6小時後、同日晚間9時許逮到李姓槍手與楊姓共犯。

初步調查，槍手李男為陳姓女子的前男友，得知陳女與現任男友相處不睦，憤而攜帶2把空氣手槍，與另名楊姓男子一同到陳女住處，而當時陳女男友疑似躲在裡面，李男才抓狂朝住處連續拉滑套射擊，惟警方鑑識人員到場時，並未在現場撿拾到彈殼，因此研判李男所持有的根本是空氣槍，甚至不排除李男僅是拉滑套藉此恐嚇示威。

警方逮捕李男、楊男後，查扣作案用空氣瓦斯槍2枝，經鑑驗未具殺傷力，全案訊後依恐嚇罪嫌移請士林地檢署偵辦。

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