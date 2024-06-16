每次求歡女友都討「3000到1萬元」！他想分手：看她哭又不忍

▲原PO表示，每次求歡都要給女友錢。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

這種狀況怎辦？近日一位男網友說，女友每次求歡都跟他要錢，因為她曾被前男友傷害過，所以每次都會要3000到1萬元，「我在想要不要跟她分手，但是看到她哭，我又不忍心，心情好複雜。」

原PO在論壇《Dcard》發文，每次跟女求歡，女友都說，「你跟我在一起就是為了打砲嗎？」原PO表示，「我假日都要回家工作，平日要讀書，然後她晚上又要上夜班，所以我跟她在一起的時間她都在睡覺，女友是單親，要負擔自己的生活費和學費，再加上她的前一段感情中，她為男友付出太多卻被渣（花了大概10多萬，出去開房的錢都是我女友出。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，前男友還欠她錢，所以現在求歡，她都希望他能給3000到1萬元，「雖然她也會為我付出，像是房租是一起繳，早餐會幫我帶，在我生日的時候，cosplay然後，但有時候我就會覺得不爽，出去玩的時候，住宿也是我出的，大部分費用也是我出的，我也會跟她吵架，因為花錢的方式，她屬於月光族，常常錢不夠用，就刷卡，導致下個月又要還上個月的錢。」

女友表示，「又不是花你的錢。」原PO指出，「我是屬於那種會把薪水存起來拿去投資，但自從跟她交往之後，她有時候沒錢吃飯，我就會帶她去吃，或借錢給她。」

原PO說，「像是有一次她回家，她爸跟她借錢，然後她發生一點意外，導致錢不夠坐火車回來，她跟他爸講，她爸也只跟她講他沒錢，叫她自己想辦法。」

原PO坦言，「她很努力，我也很喜歡她，看她疲憊的樣子，我會不忍心她太累，但是我也要過生活，我也會累，因為她，我打破了自己的原則，跟她在一起我很開心，她能帶給我情緒價值，但我跟她在一起生活並沒有比較好，我在想要不要跟她分手，但是看到她哭，我又不忍心，心情好複雜。」

貼文曝光後，網友紛紛留言「趕快放生沒什麼好捨不得的」、「你講這麼多，最後又不肯聽勸，很難辦耶」、「這樣的差別對待你也能接受的話那我只能說尊重祝福」、「求歡要錢喔怎樣，她是職業病犯了是不是」。

延伸閱讀

▸ 為代表學校出賽 18歲男「39天瘦12公斤」猝死 生前最後貼文：變人乾了

▸ 訂餐廳幫兒過生日…婆婆、毒姑竟要求配合喜好！ 她怒放話：自己負責

▸ 老公帶男同事回家 人妻抓包男男出軌慌了：只能跟「她」離婚嗎？