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大陸 大陸焦點 特派現場

實拍廣東洪水「水淹到2樓」…城鎮滅頂變河道！居民哭：家人失聯

記者鄭思楠／綜合報導

大陸近日華南地區降雨持續，尤其廣東福建江西三省交界處，6月16日以來遭遇強降雨，部分地區發生洪水、山體滑坡等災害，各地出現不同程度城鄉內澇，道路被沖毀，水電網中斷，村鎮失聯。16日，暴雨導致廣東梅州多地被淹，水位逼近2樓，橋樑被沖垮，部分道路已被淹沒。當地居民稱，大概有8米，出生都沒見過那麼大水，盡量往高處走。

▲廣東洪水。（圖／翻攝自影片）

▲廣東遭遇強降水。（圖／翻攝自影片）

據中央氣象台消息，6月16日8時至17日6時，江西中部和南部、福建西南部、湖南東北部和南部、廣西北部、廣東北部和東部等地部分地區出現暴雨或大暴雨，福建龍岩、廣東梅州和汕尾等局地特大暴雨（250至364毫米）。

梅州市平遠縣、蕉嶺縣位於廣東省東北部，地處粵閩贛（廣東、福建、江西）三省交界處，是此次降雨集中區。

據梅州市氣象水文部門統計數據，6月16日8時至17時，梅州206個雨量站中有205個站點出現降水，全市平均面雨量為45.5毫米，最大降水量為262.1毫米，出現在平遠縣東石鎮風電場區域站。

▲廣東洪水。（圖／翻攝自極目新聞）

▲平遠縣大柘鎮部分村莊淹水。（圖／翻攝自極目新聞）

據《極目新聞》報導，6月15日晚至16日，廣東梅州市北部出現大暴雨局部特大暴雨，多地出現災情。其中全市最大平均雨量發生在平遠，為179.1毫米。當地多處塌方，交通、通訊訊號中斷。

17日上午，平遠縣多個鄉鎮居民透露，16日水位最高時淹至2層，目前洪水已經開始退卻，但受淹嚴重地區仍然失聯。

據平遠融媒消息，截至16日20時，平均雨量188.6毫米，泗水鎮測得最大雨量360.6毫米。多個鄉鎮遭遇洪水侵襲，交通、通訊訊號中斷。其中，國道G358線差幹至湍溪段有落石、邊坡塌方，省道S239線小佘段邊坡塌方，正在搶修前往上舉鎮道路。泗水鎮、差幹鎮、八尺鎮、熱柘鎮、東石鎮、壩頭等，因降雨或沖毀通訊光纜約460公里。

▲廣東洪水。（圖／翻攝自極目新聞）

▲現場救援。（圖／翻攝自極目新聞）

社交平台顯示，不少平遠居民的親屬反映，跟家人失去聯繫。17日上午，記者聯繫其中一個網傳失聯村落-平遠縣差幹鎮湍溪村的多名村民，電話均提示已關機。

一名在縣城工作的湍溪村民表示，16日當地一直在下暴雨，「像天上往下倒水一樣」，到下午4時，村裡開始淹水，水位最深時高達5米，他家3層樓淹了2層，此外，由於村裡多山，雨水還導致了多處塌方，無法進村，「也沒訊號，只是偶爾能聯繫上。我父母都在家裡，到別人家去避險了。」

▲廣東洪水。（圖／翻攝自極目新聞）

▲多處路段塌方正搶修。（圖／翻攝自極目新聞）

據平遠縣東石鎮一農業公司負責人表示，當地水浸一度達到3米深。17日上午，洪水退卻，但網路訊號還是很差，時有時無。他們公司今年種了200畝水稻，本來月底便能收割，如今全部淹沒在洪水中。

平遠縣政府及應急管理局工作人員表示，17日已停雨，水位也開始下降，當地連夜開展搶修，截至17日上午，部分地區已恢復通行，還有部分地區正在搶通。當地及周邊縣市趕來支援的救援力量已經進入災區，具體災情仍在統計中。據平遠融媒資訊，截至17日上午10時，當地連夜轉移安置受災群眾6178人。當日9時，梅州市三防指揮部將防汛Ⅱ級應急回應提升為防汛Ⅰ級應急回應。

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