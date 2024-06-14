哈爾濱暴雨「公車變船」！積水如海浪猛打車窗　乘客：如乘風破浪

記者廖翊慈／綜合報導

黑龍江哈爾濱氣象台13日19時40分發布，暴雨「紅色預警」信號，3小時累計降水量將超過100毫米。當地居民拍下多輛轎車慘遭滅頂，還有公車行駛在積水中，積水高於輪胎，不少人直呼整台公車像艘船一樣。

綜合陸媒報導，6月13日17時至23時，哈爾濱市消防隊先後接到內澇警情80餘起。救援隊調派下屬負責轄區所有救援力量，全力以赴救助受困群眾、排澇除險，累計出動車、船共120餘次、人員500餘人，成功疏散群眾100餘人。

▲▼公車變船。（圖／翻攝自微博）

影片中，多輛轎車整台被淹沒，沒被淹沒的車主迅速爬上車頂等待救援。一輛黃色公車內的乘客拍下車內視角，外頭的積水如同海浪般猛烈地拍著擋風玻璃，該乘客直呼，「有乘風破浪的感覺」。不少網友表示，「公車司機變成船長了。」

▲多名車主爬車頂求救。（圖／翻攝自微博）

哈爾濱市氣象台今日16時10分發布暴雨黃色警報，預計未來6小時全市有暴雨，降水量將達50毫米以上，最大小時雨強20～40毫米，其中五常西部、尚誌中西部、雙城、香坊區、道外區、道裡區、松北區、阿城、呼蘭南部、延壽、巴彥、方正局地降水量將超過80毫米，降雨同時將伴隨雷雨大風。