日網友實測！打開AirPods一百次　學會「單手打蛋」動作超完美

▲日本男網友實測練習單手打開AirPods充電盒多達100次之後，能否成功用單手打蛋。（圖／翻攝自YouTube／ざわ【ムダ検証】）

記者張寧倢／綜合報導

日本一位網友近日PO文表示，聽說只要練習打開蘋果耳機AirPods的充電盒100次，就能成功學會「單手打蛋」這一個被許多人視為炫耀廚技的帥氣動作。他將實測過程分享在網路社群平台X上，引發熱議，短短4天就有21萬名網友按讚、2.1萬次轉推。

日本網友Zawa（ざわ）在13日PO出的影片中，實測「單手打開AirPods 100次後能否練成單手打蛋」，只見他將耳機充電盒夾在右手虎口與拇指中間位置，其餘4隻手指則扣在充電盒上蓋，並對著一塊盤子練習開蓋動作100次。

接著他以同樣的動作拿起一顆生雞蛋，敲擊盤子邊緣後，果真成功用單手打開蛋殼，更令人驚訝的是，打出來的雞蛋狀態相當完美，蛋黃完整未破。

事實上，Zawa平時也經營YouTube頻道，自稱是專門驗證對社會毫無幫助的無用小實驗，這則訓練單手打蛋的影片其實早在2022年9月就上傳到頻道，但當時沒有引起大量討論，觀看次數僅400多次。如今重新上傳到X短短4天，貼文瀏覽數就突破1378萬次，有21萬人按讚，還有2萬多次轉推。

不少網友大讚影片實在太有趣，紛紛留言道「這真是天才，我有自己試過，但我甚至連AirPods蓋子都打不開」、「本來我沒有AirPods，但現在有理由去買了！」、「蛋黃狀態比我想像的還要好」、「我要買AirPods來練習」、「哇單手太帥了」。影片被轉發到其他網路社群上也獲得上萬名台灣網友按讚。