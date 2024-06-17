普丁最快明出訪北韓！估與金正恩簽《平壤宣言》　談軍事介入可能性

▲普丁可能最快將於18日造訪北韓，會晤金正恩。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

儘管目前俄羅斯、北韓（朝鮮）仍未正式公開總統普丁啟程出訪平壤的確切時間點，但外交消息人士和專家卻認為，普丁最快明（18）日、19日在平壤進行2天1夜的訪問，期間普丁可能將和北韓最高領導人金正恩簽署《平壤宣言》，提及雙方在關係發展、軍事安全、經濟合作方面的合作。

根據《韓聯社》，南韓政府和情報當局掌握普丁出訪北韓前的動向，認為普丁有可能在此次出訪北韓所進行的會談中，和金正恩商定軍事方面的合作，未來一旦北韓陷入戰爭狀態，則俄羅斯可以直接出動軍隊介入，俄朝之間的合作模式可能重回1961年。

1961年，北韓曾經和舊蘇聯簽署《朝蘇友好協助與相互援助條約》，一旦戰爭爆發時，可以允許對方軍隊直接介入，該項條約直到1990年代蘇聯和南韓建交、蘇聯解體之後，於1996年正式廢除，而2000年俄羅斯和北韓簽訂的條約之中，並未談及軍事介入的部分。

只不過專家們卻認為，雖然普丁很有可能與金正恩簽署《平壤宣言》，但若要談到「直接軍事介入」的部分，其可能性恐怕不會這麼高，因為儘管北韓想要操控至美國、日本、南韓對上中國、俄羅斯、北韓的「新冷戰」局勢，但俄羅斯方面必須同時考量與南韓的外交關係。

南韓統一研究院專任研究委員玄勝洙（音譯）表示，「直到目前為止，俄羅斯本身幾乎從未簽訂『自動軍事介入』的條約，且俄羅斯對於北大西洋公約組織（NATO）等軍事同盟也是持反對立場。」

南韓梨花女子大學教授朴元坤等專家則認為，雖然北韓向俄軍提供砲彈、彈道飛彈，但俄羅斯並不會輕易將先進軍事技術傳授給北韓，「俄羅斯對於北韓的讓步，恐怕只有局限在宇宙航太技術的傳遞。至於洲際彈道飛彈（ICBM）、核動力潛艦等敏感先進軍事技術，其傳授給北韓的可能性趨近於零」。

朴元坤和其他外交專家則指出，對於最近俄羅斯加快腳步、拉近與北韓之間的合作，其實中國擺明了不想淌渾水，且中國一項公開表示「反對搞小圈圈」等重新步向新冷戰局面的陣營主義，因此南韓必須審時度勢，避免韓中關係與韓俄關係惡化。