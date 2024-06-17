日相岸田文雄危險了？媒體民調「內閣支持率」僅19.1%　再創新低

▲日本首相岸田文雄內閣支持率屢創新低。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

受到自民黨派閥政治「裏金問題」（小金庫事件）的影響，日本首相岸田文雄內閣支持率低迷，當地媒體《全日本新聞網》（ANN）最近展開輿論調查，發現回答支持岸田內閣的民眾降到20%以下，且還比上一個月下降1.6個百分點，創下岸田內閣上任以來的新低紀錄。

根據《全日本新聞網》，該媒體本月15、16日向民眾進行調查，結果顯示只有19.1%的民眾回答「支持」岸田政府，不僅比上一個月減少1.6%，更是該媒體展開輿論調查以後，2012年自民黨重新奪回政權以來首次支持率跌破20%防線。

對於目前由日本國會審議的《政治資金規正法改正案》，回答「不予以評價者」占59%。

至於國會議員每個月可以獲得100萬日圓（約新台幣21萬元）調查研究宣傳滯留費（舊稱文書通訊交通滯留費），是否有義務對外公開費用用途，高達82%的民眾認為必須公開。

而從今年6月起實施「定額減稅」，回答不予評價者占45%。

對於眾議院選舉實施後是否能夠實現政黨輪替，高達49%的民眾表示期盼實現政黨輪替，34%的民眾則期望維持自民黨、公民黨政權（自公聯立政權）。

另外，7月即將實施東京都知事選舉，對於選舉結果是否影響岸田內閣國政，66%的民眾認為會產生影響，遠遠超過回答「不會產生影響」的民眾。