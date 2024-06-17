赴陸拍片獲千萬？藍議員爆收類似信「一看就詐騙」：哈綠波特好了啦

▲面對波特王爆料，大陸邀約台灣網紅免費赴陸，且拍攝廣告報酬1000萬元，企圖進行文化統戰等，國民黨台北市議員張斯綱爆料，自己也曾收到相關信件，但對方是叫他先付10萬人民幣，看就知道是詐騙。（圖／張斯綱辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

網紅「波特王」日前爆料，中國大陸國務院要對台灣進行文化統戰，7月下旬約有10組台灣網紅受邀赴陸旅遊拍片，使近期到大陸拍攝影片的網紅都被列入懷疑對象。國民黨台北市議員張斯綱17日爆料，自己也收到相關信件，但對方是叫他先付10萬元人民幣，一看就是詐騙，批評有時真正在分化國家的人，是這些大賺「抗中保台財」的綠營側翼。

張斯綱17日於臉書表示，近來某網紅出面爆料，大陸以免費旅遊拍片的名義，企圖「收買」台網紅、藝人，行文化統戰之實，導致綠網軍側翼傾巢而出，開始瘋狂獵巫最近有去大陸拍片的YouTuber、明星們。

張斯綱提及，但仔細看看，這整件事情根本疑點重重，該網紅也拿不出任何證據，就直接亂貼標籤，甚至被挖出他自己過去也曾去過大陸拍片，如此雙標只為賺抗中保台財，難怪被網友戲稱是「哈綠波特」。

而張斯綱也列出2項疑點，第一「台YouTuber到大陸拍片就是文化統戰？」每位YouTuber都有創作自由，若有確切證據哪些網紅拿錢在搞統戰，爆料者大可直接提出來，社會自有公評，而不是用影射的方式無限上綱；況且若到大陸旅遊拍片就是統戰，那乾脆把大陸的戲劇、電影、音樂、綜藝節目都禁一禁好了，「像趙天麟這種被大陸小三『真統戰』的，記得一併送去勞改。」

張斯綱指出，疑點二「大陸公司邀約台藝人拍攝廣告，報酬1000萬？」後續也有網紅藝人爆料，收到一間名為「北京慈光影視傳媒有限公司」邀約到大陸拍攝廣告，可獲1000萬的代言費，「好巧不巧，去年我在選舉期間也收到同樣署名的公司來信提供選舉策略，宣稱有一份《建構新型兩岸關係》的論述，若我把它拿來當作政見，一定可以勝選！並要求我支付10萬人民幣的誠意金用以換取這份文件。」

「當時看到這封Mail，我心中只有一個想法，當我傻子嗎？看就知道是詐騙吧！」張斯綱指出，沒想到這幾天居然看到該公司的名字出現在新聞上，還成了大陸統戰的幕後金主，「那麼粗糙的手法居然有人會相信，還被拿來大肆做文章，真是令人不可置信⋯」

張斯綱強調，「中華民國的文化底蘊遠勝對岸，這是我們的強項。」面對兩岸文化交流，應該採取不卑不亢的態度，而非自卑的覺得任何往來都是對岸在進行統戰，在看清此前提下會發現，「有時真正在分化國家的，正是這些大賺抗中保台財的綠營側翼們。」