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遭捲波特王風波！魚乾委屈狂翻信箱「1封邀約去中國的信都沒」

▲魚乾再發聲。（圖／翻攝自魚乾Threads）

▲魚乾捲進波特王風波。（圖／翻攝自魚乾IG）

記者鄺郁庭／綜合報導

百萬YTR魚乾前陣子前往成都旅遊，還發布相關VLOG，卻捲進近日的波特王風波。她14日發文澄清，到成都純粹是想吃道地麻辣鍋，15日再度發文，希望批評的人可以拿出證據，「不能看我好欺負就沒完沒了」。昨（16）日她則表示，翻了很久信箱，一路確認到2016年，根本沒有邀約她去中國的信，真的又氣又委屈。

魚乾16日在Threads表示，她翻了很久信箱，一路翻到2016年，真的一封邀約去中國的信都沒有，都是一些要搬運影片，或代管小紅書之類的信件。關鍵字最接近的是來自「日本中國」的邀請，但去的是日本山口縣萩市，本來就位在日本中國地方。

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魚乾強調，就算她收到邀約去中國的信，「如果信的內容真的是要說他們好話，當然是拒絕啊！這種擺明要戰的誰會接？」若有看過她IG精選影片的話也會發現，她還曾嫌中國空汙、某連鎖速食難吃、公共廁所很臭，「我都沒刪，好的壞的要VPN導流的都還在」，但很多人到她貼文就是湊熱鬧罵一下就走了。

最後她也說，看到假帳號，她有用印度文叫對方滾，「希望有用，不然一個一個過濾刪除太難了，越看越氣越看越難過根本自殺。」

由 @annie72127 發佈
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