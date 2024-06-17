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女直播主隨機搭訕！邀請「深夜露點實境秀」　2男配合入鏡出事了

▲一名女直播主深夜在超商門口公然做出猥褻動作 。（圖／民眾提供）

▲一名女直播主深夜在超商門口公然做出猥褻動作 。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖、陳崑福、莊智勝／屏東報導

一名女直播主為追求流量，日前竟於深夜時分公然在屏東一處便利商店外公共空間直播，還直接掀開上衣露出雙乳，甚至張開雙腿裸露私密處，引發當地居民反彈；屏東警方介入調查，發現案發當下女直播主隨機搭訕2名男子現場觀看，經循線傳喚賴姓、陳姓2男到案後，認定當時賴男持手機側錄露點畫面，並散播、轉傳，依妨害風化罪嫌送辦。

警方調查，本案發生於10日凌晨1時許，當時女直播主在路邊隨機搭訕陳姓、賴姓男子，並直接在超商外騎樓座位區坐下，拿起手機「情色直播」，女子開頭就先澄清，「我不認識他們(2名男子)」，隨後即喊「我要脫囉」、「這樣很尷尬」，2名男子還在旁緩和氣氛，「沒事、沒事」、「我們不是屏東人，沒關係」、「我們在台南工作」。

女子還露骨回應直播間網友提問，「沒有，他們沒有要X我好嗎！瘋了！」隨後即將橘色短上衣掀起，直接露出雙乳，「這樣可以嗎？主人們」；一旁男子也看傻眼，還開玩笑稱「我們老婆都不在，沒關係」。而這時女子身後傳來車聲，嚇得她驚呼一聲、連忙轉頭查看，「我還以為是警車！」

直播過程中，女子還不斷回應觀眾，「不行啦，這是在外面」、「不行啦，他們有老婆，有老婆了不能玩」，隨後更直接抬起雙腿、並逕自打開露出私處，還一度有意邀請2男觸碰，現場氣氛一度尷尬，整段過程全被一旁的賴姓男子持手機側錄拍下，並在網路上散布，引起當地住戶反彈。

警方介入後，火速將陳、賴2人查緝到案，34歲的賴男因拍下畫面並轉傳而遭依妨害風化罪送辦時不斷喊冤，稱他與女直播主並不認識，只是剛好路過就被叫住搭訕，邀請他們在旁邊觀看並側錄轉傳，不料這樣竟也觸法；而另名陳姓男子因只有單純在旁觀看，並未違法。警方表示，目前女直播主仍在傳喚到案中，後續將於訊後依法送辦。

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