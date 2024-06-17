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社會 社會焦點 保障人權

釣蝦場敬酒爆衝突！陸軍一兵遭刺殞命　軍方悲曝：原本周日要收假

記者吳奕靖、陳崑福、莊智勝／屏東報導

屏東某釣蝦場15日(週六)晚間驚傳一起殺人案，警方初步調查，一名年僅17歲的少年與20歲的王姓陸軍一兵疑似因敬酒問題發生口角衝突，未料少年竟猛地抽刀朝王兵揮砍；王兵閃避不及，腿部動脈遭劃破、當場血如泉湧，警消獲報後雖在10分鐘內趕抵，並立即將王兵送醫，但經搶救後仍宣告不治。對此，陸軍333旅政戰主任詹至惟也回應，軍中弟兄對於這起噩耗都相當錯愕，單位有編組法治官，後續除協助家屬處理後事外，也將提供法律相關協助。

▲▼屏東某釣蝦場15日傳出兇殺案，17歲少年抽刀砍殺20歲陸軍王姓一兵。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲屏東某釣蝦場15日傳出兇殺案，17歲少年抽刀砍殺20歲陸軍王姓一兵。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

詹至惟表示，經了解，王姓一兵於周四(13日)開始休假4天，原本預計周日(16日)晚間就要收假回營，未料竟會遭刺殞命。詹至惟說，王兵是於周五晚間與國小同學前往附設有KTV包廂的釣蝦場唱歌，但期間卻因不明原因遭到民眾砍傷，搶救後不治；詹至惟強調，軍方內部休假前都會向弟兄宣導，休假離營期間不要前往高風險場所，深夜也盡可能不要外出，以免造成遺憾，而王兵的噩耗傳回後，單位弟兄都感到相當錯愕，軍方也非常遺憾。

詹至惟指出，目前王兵家屬還未與軍方聯繫，但軍方會盡可能提供一切相關協助料理王兵後事，另單位也有編組法治官，將針對王兵部分提供法律相關協助。

據悉，王兵當天前往釣蝦場內KTV包廂唱歌，因有認識友人也在另個包廂歡唱，王兵因此到對方包廂敬酒，但卻因不明原因爆發口角，遭17歲少年抽出預藏尖刀揮砍，王兵閃避不及遭劃破腿部動脈，當場濺出大量鮮血，雖警消於獲報10分鐘內趕抵，並將王兵送醫，但搶救後仍宣告不治。警方後續已報請檢察官相驗，將擇期解剖，釐清死因。

▲▼屏東某釣蝦場15日傳出兇殺案，17歲少年抽刀砍殺20歲陸軍王姓一兵。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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