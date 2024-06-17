20歲陸軍一兵遭砍死…全身「4處傷勢」曝光！志願役入伍還沒滿1年

▲屏東某釣蝦場15日晚間發生殺人案，王姓一兵送醫搶救無效亡。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者陳崑福、吳奕靖、戴若涵／屏東報導

屏東某釣蝦場15日晚間發生一起殺人案！一名20歲王姓陸軍一兵被17歲少年猛砍，當場鮮血如泉湧，到院前便已失去生命跡象，送醫搶救無效亡。據了解，王男為志願役，入伍快滿一年，傷勢集中於右側。

初步了解，事發當時20歲王姓陸軍一兵與17歲陳姓少年在釣蝦場內附設KTV的不同包廂飲酒唱歌，孰料，雙方卻因不明原因發生口角，陳姓少年突然拔出預藏的尖刀朝王男猛砍。王男因閃避不及，身上除了大腿腿部動脈被砍斷之外，右膝、右手腕、 右上臂上都有傷，噴出大量鮮血。

警消獲報後在10分鐘內趕抵現場，並將王男送醫救治，但王男15日深夜10時03分被送抵醫院時，已無呼吸心跳，雖經緊急搶救，仍因傷勢過重宣告不治。警方已報請檢察官相驗，將擇期解剖，進一步釐清死因。

據了解，王男為志願役，家住屏東縣鹽埔鄉，目前入伍快滿一年。陸軍333旅政戰主任詹至惟說明，王姓一兵從13日連休4天，預計16日晚間就要收假回營，不料，卻發生憾事，軍方感到相當遺憾，將協助家屬處理相關後事，也將提供法律相關協助。