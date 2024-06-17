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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／柯文哲赴立院找黃珊珊　談財劃法近30分鐘！叮嚀1件事

記者袁茵／台北報導

立法院財政委員會19日將續審攸關中央、地方如何分配財源的《財政收支劃分法》，藍白各自提出自己的版本，但民進黨批評藍白版本會害中央補助的育兒、租屋、長照、學費等補助無法發放，民進黨團總召柯建銘更痛批違憲。民眾黨主席柯文哲17日中午親赴立法院中興大樓找民眾黨立委黃珊珊，針對《財劃法》修法討論約30分鐘才離開。

立院財政委員會將續審查「財政收支劃分法」，目前《財劃法》修正草案累計已達17案，但尚無行政院版。儘管柯文哲每週二、五都會到民眾黨團辦公室開會，但柯文哲17日上午11時10分低調現身在立法院中興大樓，並直奔7樓黃珊珊辦公室。

被問到來立院中興大樓找黃珊珊要討論什麼、怎麼看柯建銘批評《財劃法》會違憲，以及怎麼看總統賴清德昨稱「首戰即終戰」是投降主義？柯文哲僅面露微笑，並未回應。而柯文哲與黃珊珊雙方討論約30分鐘後，低調離開中興大樓。

▲▼民眾黨主席柯文哲赴立法院見民眾黨立委黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

▲民眾黨主席柯文哲赴立法院見民眾黨立委黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

針對柯文哲特別來辦公室談及什麼內容？黃珊珊接受《東森新媒體ETtoday》電訪時表示，因為財委會19日要審《財劃法》修法，而這是她提出的版本，也是柯文哲於2024年總統選舉時的政見，因此柯特別來了解相關內容、接下去會如何處理，相關法案內容預計在18日上午舉辦記者會說明。

至於柯文哲有無特別叮嚀什麼事情？黃珊珊回應，柯文哲有提醒一定要向社會大眾「說清楚講明白」，因為修《財劃法》是朝野共識，20多年來各黨都曾經提過，包括現在的總統賴清德擔任行政院長時也提過；而民眾黨的版本比較務實，由於中央每年超徵很多錢，所以在不影響中央政府運作下，民眾黨版本大約可讓中央釋出2700億給地方。

▲▼民眾黨主席柯文哲赴立法院見民眾黨立委黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

黃珊珊提及，中央政府不提案，「我們認為這是不負責任的，畢竟中央應該也要有自己的立場。」現在國民黨版本跟民眾黨版本差異很大，民眾黨比較務實、認為不至於影響到中央運作，希望民進黨別再用造謠方式，聲稱修《財劃法》導致中央無法發津貼等，「如果他們真的擔心這種事，那就要來討論、各自提想法，這已經討論20幾年了，不可能沒想法。」

而關於柯建銘批評藍白版本違憲，黃珊珊回擊，柯建銘要不要回頭看看，過去有多少人提過要修《財劃法》，版本一大堆，現在重點是行政機關的立場是什麼，如果就是想拿補助款當大爺、不贊同修《財劃法》，那就直接講出來，不需要口水。

最後，黃珊珊強調，如果民進黨提出版本後，認為藍白版本哪個部分過多，大家都可以做討論，「我們沒有定見，只是已經25年了，到底要不要討論？」

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