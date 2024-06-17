王婉諭追問「支持兩岸一家親？」　揭黃國昌昔言論嗆：逃避可恥還沒用

▲黃國昌聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對時代力量黨主席王婉諭質疑過去曾反對「兩岸一家親」，如今是否改變態度支持，民眾黨立委黃國昌回應，指內部邏輯太錯亂，不曉得怎麼簡短回答。對此，王婉諭再追問，黃國昌到底支不支持兩岸一家親？2018 年的他可是嚴正表態「絕對不可能，去接受由中國拋出來的兩岸一家親」，在主權議題，逃避不僅可恥，還很沒用。

王婉諭說，黃國昌根本是已讀亂回、問 A 答 B ，到底在怕什麼？2015 年，柯文哲拋出「兩岸一家親」；2018 年，時力大會師，黃國昌嚴正表態「絕對不可能，去接受由中國拋出來的兩岸一家親」；2024 年，「無法支持兩岸一家親」這九個字，這麼簡單，就是卡在喉嚨說不出口。

王婉諭強調，在主權議題上，逃避不僅可恥，還很沒用，喊話黃國昌，「看是要辯論還是測謊，不用發號碼牌，我等你。」

中國大陸於15日在福建廈門舉辦海峽論壇，除了國民黨由副主席連勝文率團參加，民眾黨台商事務委員會主委張凱鈞也率團與大陸國台辦副主任潘賢掌單獨見面，會中更強調民眾黨堅持兩岸一家親。對於王婉瑜質疑態度是否轉變，黃國昌稍早稱內部邏輯太錯亂，讓他不曉得怎麼簡短回應。

黃國昌也指出，第一，維持台灣主權尊嚴跟台灣人民自主性，向來是民眾黨的立場，這一點從來沒有改變過；第二點，在此基礎上，認為要降低兩岸之間敵意，能在對等尊嚴基礎上，能有和平對話跟溝通，避免兩岸情勢進一步加劇，這也是民眾黨立場；第三，對於兩岸交流在符合上述2個目的下，基本上是樂見。