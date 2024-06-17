台灣民意基金會：51.9％挺國會改革覆議　「弄清楚朝野在吵什麼」

▲台灣民意基金會今天公布「國人是否支持行政院對國會改革修法提覆議案？」最新民調結果。（圖／台灣民意基金會提供）

記者呂晏慈／台北報導

立法院本周將審議「國會改革」覆議案，台灣民意基金會今（17日）公布最新電話民調結果，顯示高達5成2民眾基本上支持行政院提覆議案，3成4不支持。基金會董事長游盈隆指出，這顯示行政院提覆議案，具有雄厚民意基礎，主要原因有二，一是民進黨支持者希望藉此翻案，此外，許多國人希望透過覆議案弄清楚朝野究竟在吵什麼，而非已經有預設立場。

民調結果顯示，當被詢問「針對立法院528三讀通過的《立法院職權行使法》修法及《刑法》增訂，行政院6月6日提出7點理由，認為窒礙難行，決定退回立法院覆議。一般說來，您是否支持行政院這項作為？」結果發現，28.2%非常支持，23.7%還算支持，17.4%不太支持，16.1%一點也不支持，4.8%沒意見，9.8%不知道、拒答。

進一步分析，從政黨支持傾向看，民進黨支持者，8成2支持，1成1不支持；國民黨支持者，2成6支持，6成2不支持；民眾黨支持者，3成5支持，5成7不支持；中性選民，支持與不支持旗鼓相當，各有3成5。游盈隆指出，由此可見，即使在野黨支持者也有不少人樂見行政院提覆議案。

從年齡層看，除20歲至24歲外，其他各年齡層皆有超過半數以上支持行政院提覆議案。結果顯示，20至24歲，3成7支持，4成5不支持；25至34歲，5成5支持，3成4不支持；35至44歲，5成2支持，3成5不支持；45至54歲，5成1支持，3成8不支持；55至64歲，5成5支持，3成6不支持；65歲及以上，5成2支持，2成2不支持。

游盈隆表示，為什麼行政院提覆議案獲得如此可觀民意的支持？從一些跡象看，主要原因有二：一是民進黨及其支持者希望藉此翻案，另一個則是，許多國人希望透過覆議案去弄清楚「國會改革修法」朝野究竟在吵什麼，而非已經有預設立場。

本次調查由台灣民意基金會負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2024年6月11日至13日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-framerandom sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1070人，市話750人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。