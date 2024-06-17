想試賣場腳踏車！她等15分鐘「能換我們試嗎」　爸回1句網罵爆

▲客人讓孩子試用腳踏車。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

記者曾筠淇／綜合報導

「真的是人不要臉天下無敵！」一名女網友發文表示，大賣場中的「腳踏車試乘」是誰都能使用沒錯，且也確實是誰先來誰就先用，但是有個客人卻讓自家小孩一直占用，後來她主動詢問「還要坐多久？」對方更回「等到她（小孩）不想坐為止」，讓她傻眼。貼文曝光後，引發討論。

女網友在臉書社團「爆怨2公社」上發文表示，「真沒看過這麼沒水準的家長！」雖然任何人都能試用賣場開放試乘的腳踏車，且其他客人若先到，先用也是應該的，但是他們已經在現場等了5分鐘，前面客人卻完全不打算離開。

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原PO透露，後來他們又在一旁等待10分多鐘，結果客人依舊讓小孩繼續使用腳踏車，於是她就好聲好氣詢問，「請問你們還要坐多久？可以換一下人嗎？我的小孩也想試，能讓我們也試一下下嗎？」怎料那個客人卻說，他的小孩還想繼續坐，所以要「等到她（小孩）不想坐為止」。

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

原PO聽到後傻眼，因為那是試乘的腳踏車，而不是那個客人的私人腳踏車，「那麼愛騎怎麼不買回去你家慢慢騎？什麼叫沒辦法我小孩就不想起來？做家長是幹嘛的？」最後還是等工作人員站在旁邊看五分鐘，那個客人才帶著小孩離開，「真的是人不要臉天下無敵！」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「原諒他吧！可能買不起，讓他們坐久一點吧」、「這就是為什麼有些地方會貼標語一人幾分鐘這樣，就是針對這樣的人」、「能騎10分鐘也蠻厲害的」、「因為買不起，只能在賣場過過乾癮」、「喜歡不會買回家坐喔」、「他就沒錢買，又不能跟小孩說」、「這種家長很自私」。