不爽兒子老師愛罵人！母寫聯絡簿嗆「你是在78什麼」　判賠3萬

▲高雄一名家長不滿女老師口氣差，寫聯絡簿痛罵對方「你是在78什麼」。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者吳佩蓁／高雄報導

高雄一名高姓女子因不滿兒子的國中女導師講話很兇，多次在班上罵學生，且用語粗暴，竟寫家庭聯絡簿痛罵女老師「你是有哪方面的疾病」、「你是在78什麼」、「你是腦子不好使」等語，女老師看到後認為遭侮辱，憤而向高女求償20萬元。高雄地院審理後，認為高女嘲諷言論已侵害女老師名譽權，判高女應賠償3萬元，可上訴。

判決指出，高女因不滿兒子老師口氣差，經常在班上以極不友善、大聲咆哮的態度罵學生，並指控女老師進行線上課程時未上線上課、因家長未於聯絡簿上簽名即懲處學生、未及時宣達學校各處室活動或比賽事項等，憤而向教育局投訴女老師「你可以聽聽她平常在學校的口氣跟態度，她那種是流氓的口氣跟口吻對班上耶」。

高女更4次在家庭聯絡簿上以「你是有哪方面的疾病」、「你是在78什麼」、「你是腦子不好使」、「是視神經退化？黃斑性病變？還是被害妄想症發作」等侮辱性文字侮辱女老師。

女老師認為，高女此舉貶損她的社會評價，並侵害她的名譽權及心理健康，導致她受有精神上的痛苦，向高女提告求償20萬元。

對此，高女出庭辯稱，她沒有辱駡老師，是因女老師對於家長要求視而不見，她才會以疑問句方式為之。

法官審理認為，高女固然有寫明其對女老師處理事務的不滿，並以上開文字夾在其中批評，但其用語已逾越對於女老師教學及班務處理的合理質疑及評論，已達到不屑、輕蔑的侮辱程度，已侵害女老師名譽權，判決高女應賠償3萬元，全案可上訴。

