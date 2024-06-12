見豪車獻殷勤「卻懶理騎車家長」　他轟導護老師勢利！網友吵翻了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名家長日前抱怨，新上任的導護老師看到是進口車，就會上前幫忙，但面對騎車或走路的家長則視而不見，這讓他不以為然，氣喊「真是有夠勢利的。」而網友們也掀起論戰，一派人認為很正常，也有網友笑虧，「沒有比較就沒有傷害。」

該名家長在「靠北幼稚園」發文吐槽，「身為門口導護老師，有的人就是勢利眼。我騎機車帶小孩去上學，明明小孩背著書包，還要拿很重的棉被袋，但導護老師卻不幫忙，之前的導護老師都會幫忙提袋的說，現在換人就變勢利了，只要家長不是開進口車的，她就不會上前幫忙。」

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原PO接著表示，當家長開雙B的進口車，人還沒開車門，該名導護老師就會站在車旁，等待幫忙提袋；若家長是走路或騎車送孩子，她則不會伸出援手。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

對此，網友們紛紛回應，「社會本就現實，所以沒有期待就沒有傷害，重點是我們自己疼愛小孩」、「這樣真的不可以欸，要馬全幫，要馬都不要拿，明明錢都繳一樣」、「很多精華地段走路的才是真正有錢的」、「正常發揮而已」。

不過，也有不少人持不同看法，「換個角度想，她只是想快速讓車輛通行，協助拿東西趕快下車，畢竟上課時間車輛很多，很塞」、「自己的孩子自己提，謝謝」、「騎車比較方便」、「這世界上沒有任何人有義務幫您，除了父母無私付出」、「總是要讓孩子學著自己獨立！我都跟孩子說：自己的東西要自己拿自己收」。