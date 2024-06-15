2次被同學騎在頭上「孩子門牙斷裂」　家長嗆沒錢！媽痛心：茫然了

▲孩子門牙被撞壞。（圖／翻攝爆料公社二社）



網搜小組／劉維榛報導

「很想把學校離譜行為公布出來！」一名媽媽痛心表示，5月上兩堂英文課時，兒子遭同學騎在頭上，導致大門牙斷裂，甚至可能無法修補的狀況，無奈對方家長一句沒錢就不打算負責，校方也不願意賠償，讓原PO求助無門。底下網友回應，「1999找教育局督學，驗傷提告」、「驗傷單，對施暴者提告」。

一名女網友在《爆料公社二社》表示，兒子在校被同學欺負，「騎在頭上撞斷牙齒」，沒想到卻遇到學校與家長耍賴的狀況。原PO氣憤表示，有開立醫院診斷書和學校調查結果，校方稱是公家單位，「不應該賠償你們醫療費」；家長更是雙手一攤說「沒錢」。

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原PO痛心指出，孩子不止一次受傷，「在5月1日和5月17日同樣發生上英文課時，別的同學騎在我兒子身上的事件！」但看著兩方推卸責任，原PO也不知該如是好，「不願意負責我小孩受到的傷害，我最近咨詢了很多律師，每人說法不一，有讓我告學校的，也有讓我告對方家長的，我有點茫然了。」

底下網友熱議，「上課期間老師在睡覺？真誇張」、「直接提告，這個騎在頭上，算霸凌了吧」、「1999找教育局督學，驗傷提告」、「先申請學生傷害醫療團險，再認定民事侵權行為」、「驗傷單，對施暴者提告」、「告傷害記得附上診斷證明書，求償金額看診費用及精神損失賠償」、「都有責任，一起告」、「不用茫然，確認可能為霸凌，家長、學校都告，然後交給檢調單位去處理就好」。