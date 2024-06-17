黃捷放話「我來處理妳！」　徐巧芯酸8+9：62天前嗆告也沒下文

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院21日將處理行政院針對國會改革修法提出的覆議案，連日來藍綠啟動下鄉宣講，可能激化開啟「大罷免」時代，民進黨前立委高嘉瑜就說，國民黨立委徐巧芯是最可能被罷免的人，因為徐的仇恨值最高，綠委黃捷也向選民承諾，「我來處理」徐巧芯。徐巧芯今（17日）上午受訪時對此不屑表示，那是要怎樣處理？像處理生魚片嗎？還是8＋9那種處理？

黃捷日前出席活動時，在場群眾鼓譟要罷免徐巧芯；黃捷則回應，自己當然知道很多人想罷免徐，但在座都是高雄人，「沒有資格」；不過高雄人很有智慧，才會選出高雄8席的民進黨立委，卻沒想到國民黨還敢繼續放話，「你罷免我一個，我就罷你五個」，對此，黃捷強調自己沒在怕，「反正也不是第一次了」，更承諾選民，自己會「處理」徐巧芯。

徐巧芯上午回應，「活了35年沒聽過有人要處理我，我有需要報警嗎？」自己很熱愛身為立委的工作，總是希望能做的更多，因此不管是嘲諷、恐嚇還是89放話，想讓她閉嘴都是不可能的事情。

徐巧芯譏諷，「所以黃捷要怎麼處理我？我有倒數計時器喔，這是他說要告我的62天欸！」，但到現在也都沒下文，說清楚，所以是要做成牛排還是生魚片？「反正我絕不退縮」。

至於被民進黨立委王世堅嗆，「可以直接提出倒閣、解散國會，全面改選，要就一次來，不用每天吵來吵去、亂來亂去」。徐巧芯反擊，其實如果要解散國會，民進黨就可以做到了，三分之一的立委提案，對行政院長卓榮泰的不信任案，王世堅希望解散國會的話那就去提！

