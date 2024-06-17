預言「賴清德想要打巷戰」　賴士葆：他要拖延戰爭等美國人過來

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

賴清德總統昨日主持陸軍官校百年校慶，強調不能夠接受「首戰即終戰」的投降主義，遭前總統馬英九辦公室質疑是引戰總統。國民黨立委賴士葆今（17日）受訪表示，賴清德的說法就是戰爭開打後要保存軍力打巷戰，拖延戰爭等美國人過來，「這種說法就是引戰，而且把台灣處處變戰場，這種景象台灣百姓願意嗎？」

賴清德昨日以三軍統帥身分，主持陸軍官校百年校慶。賴清德致詞時，不僅重申中華民國和中華人民共和國互不隸屬，更強調，不能夠接受「首戰即終戰」的投降主義。他表示，當前的國軍，不屬於任何個人或黨派，而是效忠國家、效忠人民、效忠民主，「中華民國在哪裡，黃埔精神就在那裡！」由於馬英九2020年曾說，中國大陸攻台戰略是「首戰即終戰」，一旦發動戰爭就要在短時間打完，讓台灣沒機會等美軍支援。因此賴清德的發言也被認為是針對馬英九。

馬英九基金會執行長蕭旭岑批評，從演說內容可看出，賴清德傾向尋求戰爭，但人民需要的是避免戰爭的總統，不是引戰的總統。

賴士葆今日上午受訪時表示，其實首戰即終戰是蔡英文政府任內提出來的，他們重點在於，一場仗我們不要一直拖延下去，還要打巷戰，應該想辦法在戰爭一開始就成功拒止，戰爭一開始打，就讓對方無法繼續打，這就是首戰即終戰。

賴士葆表示，因為賴清德最近提出新兩國論遭到馬英九打臉，所以賴清德講這些話也是要修理馬英九，沒想到同時修理了蔡英文。而現在賴清德把首戰即終戰講成投降，他的意思是戰爭一開始不要用力打，把軍力保存下來打巷戰，把戰爭拖下去，等美國人來。

賴士葆批評，這樣的講法完全就是引戰！那個畫面就是台灣變戰場，台灣到處都是戰場，到處都是部隊打巷戰，這樣的景象台灣老百姓願意嗎？

