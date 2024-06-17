綠轟白淪廢票聯盟　缺席救黨產付委表決「包牌當小藍」

▲民進黨立委上周舉牌批評國民黨「反改革無恥」。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委游顥、馬文君提出為救國團解套的《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案，上周經立法院會表決付委審查。民進黨今（17日）透過社群平台批評，民眾黨未出席表決淪為「白色廢票聯盟」，號稱關鍵少數的民眾黨，利用一貫包牌的手法，與國民黨合謀樂於當小藍，這就是所謂「關鍵席次」的功用？

民進黨表示，上周五院會表決，國民黨團為解套救國團61筆土地及16億現金不當黨產所提出《黨產條例》修正案，藍營憑人數優勢完成一讀闖進委員會，民眾黨8席立委「又」再度全體缺席投票，民眾黨團總召黃國昌甚至上節目宣稱，不當黨產已經翻頁，此說法不僅引起自家基層炸鍋，更狠狠打臉曾經力挺清查不當黨產的自己。

民進黨細數，新國會上任以來，民眾黨關鍵缺席投票已屢見不鮮，包括：2月1日立法院長第二輪投票，民眾黨未進場投票，保送韓國瑜，使「國會擴權法案」通過，讓立院衝突不斷；4月19日年改復議案不投票，放水讓國民黨反年改提案通過，此案恐致動搖國本，基金提早5年破產，違反世代正義。

民進黨續指，6月14日院會處理《黨產條例》修正草案，民眾黨缺席不投票，放水讓該案一讀，公然法盲、挑戰釋憲。民進黨批評，號稱國會關鍵少數的民眾黨，利用一貫包牌的手法，「國會擴權法案」就合謀樂於當小藍，違背過去言論就規避投票方式不表態，這種毫無原則、只會包牌的行徑，就是民眾黨所謂「關鍵席次」的功用？