醫遇「中年婦求牽車」被拎著過馬路　妻：土地婆給考驗？

▲中年婦女拜託陳志金牽機車。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

ICU醫師陳志金分享，遇到一名中年婦女的怪事經歷，被「拎著」過馬路，結果讓妻子直呼，「會不會是土地婆來給你考驗呢」、「你要不要去調監視錄影帶？說不定只看到你自己一個人在牽空氣？」

陳志金近日在臉書說，從南台走回來醫院，因為腳痠，所以就在醫院等太座來載，見太座傳來訊息說「快到了」，此時眼前出現一位中年婦女，沒什麼臉部表情，「你可以幫我牽車嗎？」

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陳志金表示，想說就在旁邊而已，花不了多少時間，就跟對方走，結果她的機車在馬路對面。他心想太座快到了，「那裡剛好有幾個年輕人，你可以請他們幫忙，我太太快到了，車子在這裡不能久停。」結果對方卻說，「拜託你啦」。

「我回頭看看，其實我身邊還有另一位男士，她為什麼要挑我呢？」陳志金提到，只好跟對方等到綠燈，然後被「拎著」到馬路對面的便利商店前，「是的，她當然也可以請店員幫忙，為何要大老遠把我帶去呢？」

陳志金指出，他心裡開始「各種假設」，「待會的機車真的是她的嗎？她為什麼要指定我去？她手中那一袋東西到底是什麼？有沒有危險？她的口罩沒有戴好耶！我的心中的確有一點點不安。」

陳志金說，到了騎樓，中年婦女的機車並不是被卡在中間、很難牽出來的那種場景！和一旁的機車根本還有「保持社交距離」，這麼遠耶！怎麼會牽不出來呢，「然後她就站一旁，指揮我把機車牽出來，我把機車牽出來交給她時，她說，『你把機車幫我牽到路邊，我手不方便』。」

陳志金直呼，「說實在的，我還看不出來她手有什麼不方便，那裡的兩位年輕人也看了我們一眼。我心想，趕快完成任務，我要過去馬路的對面了！看著她『好好的』把機車騎走....」

陳志金表示，一上車就跟太座說這個怪事，她淡淡地說，「會不會是土地婆來給你考驗呢？」他當下突然講不出話來，回到家又再跟太座說「真的很怪」。太座說，「你要不要去調監視錄影帶？說不定只看到你自己一個人在牽空氣？」

陳志金指出，太座怎麼這麼有幽默感呢，「土地婆，如果我通過考驗，你要跟我講一下喔！天啊！太座說我忘了看車牌號碼，要怎麼買樂透？」

對此，許多網友留言，「天下怪事無奇不有，還是要自保，免得惹不非之事。太座也真幽默，土地婆在考驗你」、「阿金醫師的考量是對的，還是要小心一點，很怕莫名被設計了！」