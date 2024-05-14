　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

iPhone掛了「與世隔絕」一個早上　醫有意外收穫

▲▼手機，通訊軟體，LINE ，訊息，通知。（圖／記者周宸亘攝）

▲現代人生活離不開智慧型手機。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

ICU醫師陳志金分享，iPhone突然壞掉，一個早上沒手機用，等於與世隔絕，但有意外收穫，在高鐵上沒有手機可以滑，就一路從台南睡到台北。他也因此思考，什麼才是自己真正不能失去的東西？什麼才是自己真正擁有，不會失去的東西？

陳志金在臉書說，人生無常，手機也無常，9日一早醒來，發現手機鬧鐘怎麼沒響？然後怎麼按都沒有反應，以為是沒電了，充了一段時間還是打不開，手機就這樣掛了，重度依賴手機的他，沒有手機真的什麼都沒辦法做。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳志金表示，第一件事情就是先把太座叫醒，告訴她，「如果沒辦法聯絡上我不要緊張」，也避免被詐騙集團有機可趁，這件大概就是最重要的事；然後趕快到醫院，用電腦查詢前一晚有沒有漏接簡訊？還好最後一則簡訊是睡前接到的，沒有未接簡訊。

陳志金指出，先查完病人，交接給ICU的同事，就要趕去台北開會，可是高鐵票就存在手機App裡，於是請客服幫忙，對方說如果手機還未取票，可以用訂位代號到櫃台取票，還好他都習慣上車前手機才會取票。

陳志金提到，沒有手機沒辦法更新FB貼文，沒辦法使用LINE，沒辦法接簡訊，沒辦法接通或撥出電話，完全就是「與世隔絕」，沒辦預訂、更改高鐵票，沒辦法轉帳，也沒辦法拍照，沒辦法滑手機；但這樣反而讓他可以全心全意參加「國際護師節大會」，提早去高鐵，趕在11點蘋果開店的時候，先看看能不能處理。

▼陳志金說，在高鐵上沒有手機可以滑，就一路睡到台北，是意外的收穫。（示意圖／記者劉維榛攝）

▲▼高鐵車廂（圖／記者劉維榛攝）

陳志金說， 26年來第一次使用投幣式電話，在高鐵站打給太座報平安，「因為我也只有背下她的電話」，要叫計程車，只能在路上攔，才發現平日用手機App叫車太方便快捷，要去的地點、要搭什麼捷運？只能在捷運站看圖示或問人，才發現平日用手機輕鬆查一下就有，當天的行程只能憑印象了。

陳志金表示，還好去醫院時，有先上網從Mail裡印下來了，但是漏印了傍晚「理監事會」的地點，這個突如其他的變故，就像是人生遭遇到的變故一樣，與其生氣、懊惱，不如想想最壞的情況會是如何？有什麼可以補救的地方？

陳志金指出，損失肯定不小，但是有些東西也不是不能失去，於是會重新思考，什麼才是自己真正不能失去的東西？什麼才是自己真正擁有，不會失去的東西？得到的教訓就是，手機太舊該換新，就是要早點換新。

陳志金提到，但是早點換新手機，就不會遇到今天這個問題，就沒辦法「省思」早點換新的必要性；調整好了心情，在高鐵上沒有手機可以滑，就一路睡到台北，是意外的收穫。

陳志金後來去蘋果店面，手機由店員操作順利開機，他說，「感謝老天爺安排我一個『沒有手機的早上』，讓我有這麼多思考！然後，在護師節慶祝大會上，我又像往常一樣忙著拍照、錄影、滑手機了…」

陳志金寫道，到底什麼才是自己真正不能失去的東西？什麼才是自己真正擁有，不會失去的東西？這兩個答案，「在手機失而復得之後的我，不知道要不要修改一下？」

ET快訊
玉兔辣穿比基尼！　轉身火辣曲線全看光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

Uber Eats併購foodpanda要改名？　最受歡迎簡稱出爐

詐騙集團新招！「假郵局包裹單」回撥恐個資外洩　4破綻一次辨別

北港朝天宮媽祖赴美遶境12天　媽祖、2名將軍「買票搭機」請上位

做愛可以「改善大腦功能」防失智！醫師認證：活到老做到老

A肝疫苗供貨有空窗！12萬名幼兒受影響　台大醫揭「延後接種」效果

今年首季旅館房價更貴「平均一晚3135元」　觀光署：鼓勵平日出遊

明後天「早晚溫差10度」　周五回暖飆30度好天氣到周日

高中英文師嗆「不讀書變低收入戶」學生傻眼！台中教育局回應了

不是酒！他日喝「1飲品」肝指數爆表　醫嘆：很多人中

今年必看！畢卡索、梵谷真跡都在南台灣美術館　雙展聯票倒數開賣

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

外公摩鐵認屍心碎捶櫃！　2寶媽男友衝警局哭求見面

Toyz入獄倒數！蹦闆：每周都會去探監　義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

太陽會大哥不滿小弟吸毒 就逮前一天動私刑！球棒打屁屁畫面曝

歐陽娜娜伯克利讀6年「只有文憑沒學位」　親回應爭議：我的選擇

爸見女兒抽泣掏出千元鈔票　給1張繼續哭→1疊安靜離開

Uber Eats併購foodpanda要改名？　最受歡迎簡稱出爐

詐騙集團新招！「假郵局包裹單」回撥恐個資外洩　4破綻一次辨別

北港朝天宮媽祖赴美遶境12天　媽祖、2名將軍「買票搭機」請上位

做愛可以「改善大腦功能」防失智！醫師認證：活到老做到老

A肝疫苗供貨有空窗！12萬名幼兒受影響　台大醫揭「延後接種」效果

今年首季旅館房價更貴「平均一晚3135元」　觀光署：鼓勵平日出遊

明後天「早晚溫差10度」　周五回暖飆30度好天氣到周日

高中英文師嗆「不讀書變低收入戶」學生傻眼！台中教育局回應了

不是酒！他日喝「1飲品」肝指數爆表　醫嘆：很多人中

今年必看！畢卡索、梵谷真跡都在南台灣美術館　雙展聯票倒數開賣

Uber Eats併購foodpanda要改名？　最受歡迎簡稱出爐

「你吃太多了！」大胃王YTR被吃到飽店家制止　他傻眼：首次遇到

謝霆鋒、李旻浩比帥！Gucci倫敦早春秀馬銜鍊舞鞋、Blondie包浪漫登場

19歲女慶生遇死劫！朋友載她「撞爛變電箱」　飛進排水溝雙亡

沃爾瑪爆裁員「數百人丟工作」　下令遠距員工回歸辦公室

劉俊謙《九龍城寨》晉升國民男友　騎重機燙傷留疤⋯看片感性爆哭

《航海王》25周年紀念展將登場　見證魯夫成長感受五檔威力

瘋AI！高端記憶體庫存清空　全球2大廠喊明年沒貨

用來路不明充電器害「房子燒起來」！租客被判刑

直擊「雪霸農場繡球花」現況！客房全更新　咖啡廳賞雲海、夕陽

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

生活熱門新聞

台大生怨繳稅養軍人　遭現役國軍秀報稅單打臉

性愛可以防失智！醫師認證：活到老做到老

Uber買下台灣foodpanda！外送員酸：以後直接丟1樓

詐騙集團新招假郵局包裹單！回撥恐個資外洩

大叔財富自由「一次找3女教練上課」他愣：當酒店在玩

朝天宮媽赴美遶境　買票搭機請上位

明後天「早晚溫差10度」　周五回暖飆30度好天氣到周日

騎樓違停等8項微罪不開放檢舉　交通部：拚6月底前上路

不是酒！他日喝「1飲品」肝指數爆表

一堆人等吃壽司！「店員大聲喊一句」6組客人秒結帳

心儀對象提去摩鐵　3hrs只做1事！網讚：最佳女婿

預算只有2萬「想出國能去哪？」　內行秒推1地

4星座談戀愛　就想天長地久

大型飯店首進駐文山區！Zoo Mall用地閒置10年重生

更多熱門

相關新聞

他控找路要被查手機還嗆：立委真大　徐巧芯開吉

他控找路要被查手機還嗆：立委真大　徐巧芯開吉

北市警方在10日晚上遭網友指控，警員當街將人攔下盤查，還要交出手機檢查，認為這樣違反比例原則，更直指立委真大呢！還聲稱「當下真的害怕」，由於地點就在立委徐巧芯的住家附近，徐巧芯在11日下午4時許，前往松山分局松山派出所提告。

年輕妹高鐵上大聲講電話　醫見真相羞愧耳朵紅

年輕妹高鐵上大聲講電話　醫見真相羞愧耳朵紅

陸7月起民眾手機恐被查！機場似已提前實施

陸7月起民眾手機恐被查！機場似已提前實施

年輕人手機愛開「1模式」：不開很難受！

年輕人手機愛開「1模式」：不開很難受！

新手媽產後大出血「王蟲縫合法」　收到醫禮物含淚笑了

新手媽產後大出血「王蟲縫合法」　收到醫禮物含淚笑了

關鍵字：

陳志金手機

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

結婚8年「終於成功愛愛了」！人妻：下禮拜就去辦離婚

外公見冰冷愛孫心碎捶櫃　2寶媽男友衝警局求見面

沒買YouTube會員！她關閉1設定「廣告全消失」

輔大前機車騎士被公車輾過　爆頭＋骨折搶救中

2寶媽摩鐵殺孩　長照悲歌內幕曝！

17歲少年洗三溫暖　被60歲按摩女脫褲硬上

狼司機假借看夜景性侵女大生　判7年半定讞

姜勳宣布加入《Running Man》！

玉兔辣穿比基尼…轉身火辣曲線全看光！

單親媽「常為兒女翹班」下殺手　前同事回應了

飛魚、C803都用了！　3枚導彈擊沉軍艦

台大生怨繳稅養軍人　遭現役國軍秀報稅單打臉

快訊／貝佐斯買台股！　亞馬遜砸逾5億認購世芯-KY私募22萬股

本本騙「跟蹦闆上摩鐵被拍」！孫生嚇傻信了

更多

最夯影音

更多

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面