iPhone掛了「與世隔絕」一個早上　醫有意外收穫

▲現代人生活離不開智慧型手機。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者陳俊宏／綜合報導

ICU醫師陳志金分享，iPhone突然壞掉，一個早上沒手機用，等於與世隔絕，但有意外收穫，在高鐵上沒有手機可以滑，就一路從台南睡到台北。他也因此思考，什麼才是自己真正不能失去的東西？什麼才是自己真正擁有，不會失去的東西？

陳志金在臉書說，人生無常，手機也無常，9日一早醒來，發現手機鬧鐘怎麼沒響？然後怎麼按都沒有反應，以為是沒電了，充了一段時間還是打不開，手機就這樣掛了，重度依賴手機的他，沒有手機真的什麼都沒辦法做。

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陳志金表示，第一件事情就是先把太座叫醒，告訴她，「如果沒辦法聯絡上我不要緊張」，也避免被詐騙集團有機可趁，這件大概就是最重要的事；然後趕快到醫院，用電腦查詢前一晚有沒有漏接簡訊？還好最後一則簡訊是睡前接到的，沒有未接簡訊。

陳志金指出，先查完病人，交接給ICU的同事，就要趕去台北開會，可是高鐵票就存在手機App裡，於是請客服幫忙，對方說如果手機還未取票，可以用訂位代號到櫃台取票，還好他都習慣上車前手機才會取票。

陳志金提到，沒有手機沒辦法更新FB貼文，沒辦法使用LINE，沒辦法接簡訊，沒辦法接通或撥出電話，完全就是「與世隔絕」，沒辦預訂、更改高鐵票，沒辦法轉帳，也沒辦法拍照，沒辦法滑手機；但這樣反而讓他可以全心全意參加「國際護師節大會」，提早去高鐵，趕在11點蘋果開店的時候，先看看能不能處理。

▼陳志金說，在高鐵上沒有手機可以滑，就一路睡到台北，是意外的收穫。（示意圖／記者劉維榛攝）

陳志金說， 26年來第一次使用投幣式電話，在高鐵站打給太座報平安，「因為我也只有背下她的電話」，要叫計程車，只能在路上攔，才發現平日用手機App叫車太方便快捷，要去的地點、要搭什麼捷運？只能在捷運站看圖示或問人，才發現平日用手機輕鬆查一下就有，當天的行程只能憑印象了。

陳志金表示，還好去醫院時，有先上網從Mail裡印下來了，但是漏印了傍晚「理監事會」的地點，這個突如其他的變故，就像是人生遭遇到的變故一樣，與其生氣、懊惱，不如想想最壞的情況會是如何？有什麼可以補救的地方？

陳志金指出，損失肯定不小，但是有些東西也不是不能失去，於是會重新思考，什麼才是自己真正不能失去的東西？什麼才是自己真正擁有，不會失去的東西？得到的教訓就是，手機太舊該換新，就是要早點換新。

陳志金提到，但是早點換新手機，就不會遇到今天這個問題，就沒辦法「省思」早點換新的必要性；調整好了心情，在高鐵上沒有手機可以滑，就一路睡到台北，是意外的收穫。

陳志金後來去蘋果店面，手機由店員操作順利開機，他說，「感謝老天爺安排我一個『沒有手機的早上』，讓我有這麼多思考！然後，在護師節慶祝大會上，我又像往常一樣忙著拍照、錄影、滑手機了…」

陳志金寫道，到底什麼才是自己真正不能失去的東西？什麼才是自己真正擁有，不會失去的東西？這兩個答案，「在手機失而復得之後的我，不知道要不要修改一下？」