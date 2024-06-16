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家屬求「想請乩童看看」怕爆！ICU醫回答超展開　1.3萬人淚讚

▲▼吊點滴,住院,打點滴,病床,手術。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

傳統社會中，不少病患家屬會求護身符、符水，甚至請乩童「看病」，總令旁人納悶不已。不過，加護病房（ICU）醫師陳志金日前分享經歷，曾有家屬小心翼翼求問「想要請乩童來看看」，他不僅一口答應，還被到場的「乩童」驚呆，「她展現了對家屬的『關懷、同理』，也療癒了家屬的心靈」，直讚對方超稱職。

陳志金在粉專「Icu醫生陳志金」分享，曾有一位病人的家屬小心翼翼地表示，「陳醫師，我有個不情之請，我媽媽說，明天想要請乩童來看看，不知道可不可以？」陳志金立即同意了這個請求，還讓家屬嚇了一跳，「畢竟，誰會跟醫師說，他要找乩童來幫忙啊！搞不好會被轟出去！」

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但陳志金坦言，病人的病況非常不好，恐怕不能再維持幾天了，「對我來說，現在更重要的是：『救家屬』。」所以能夠讓家屬安心的，能夠讓他們盡一份心力的話，有何不可？

陳志金認為，符水只是家屬的祝福，讓醫療團隊和家屬一起對抗疾病，並無不妥。陳醫師指出，一般醫師會拒絕這類請求，可能是因為他們認為這些做法很迷信、很無知，並且可能會挑戰到他們的專業，「而我呢？就平常心看待：這只是家屬的一番心意、他們也想要盡一份力量而已，並非對我們的不信任。」

後來他前往病房時，陳志金第一時間還沒看到「期待中」的乩童出現，沒想到對方早已在床邊，是一位年輕女性，「完全顛覆了我對乩童的刻板印象！但是，我依然能夠感受到她的『氣場』。」於是他便上前主動交談，並說明病人的病情，甚至還脫口「那就拜託妳了，謝謝。」

陳志金笑說，對方或家屬一定覺得不可思議，不僅不用偷偷摸摸，醫師還主動告知病情。但他就提到，「對我來說，她也是我們的『伙伴』，就像是前來協助『會診』的醫師一樣。我要向她清楚的交待『病情』，她才『知道』要如何『幫忙』，不是嗎？」

後來，他便在遠處觀看，「我被眼前的景象嚇呆了！她手腳比劃、口中唸唸有詞之後，轉頭向媽媽和太太講了幾句話，就突然給媽媽一個深深的擁抱、也給太太一個擁抱！」聽別人轉述，乩童用先生對妻子說話的口吻，對病患太太講了一些話，並代替病人執行兩個大大的擁抱。

乩童虛弱倒下、退駕後，陳志金由衷佩服對方的專業、敬業，更感謝對方展現對家屬的「關懷、同理」，也療癒了家屬的心靈，「她真的是一位非常『稱職』的乩童！」

最後，陳志金表示，關於神明的事情，他信的是各種形式的「關懷」與「心靈的療癒」，「很多時候，因為彼此不瞭解、不信任，我們總是很快的選擇站在對立的立場。卻常常忘了，我們其實目標是一致的：都是為了病人好、都想安撫家屬的心靈，只是我們努力的方式不一樣而已。」畢竟，他們共同敵人是疾病和無常，並不是彼此，只要事先提醒家屬防範神棍和各種詐騙的話，乩童當然可以是醫療人員的伙伴。

貼文感動1.3萬人，「想哭了，好有溫度的醫師」、「『救家屬』簡單三個字，很溫暖也很美」、「家屬的心裡也想用宗教方面求一份心安，醫師你真的照顧病人還照顧到家屬心靈上的關懷」、「要人也要神～一個負責身體的部分 一個負責心靈的部分～」、「只要不過度迷信，任何宗教都是心靈的慰藉。阿金醫師真的好暖心。」

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