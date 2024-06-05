90歲阿公進ICU！醫見「兒子超冷漠」心寒...結局反轉藏洋蔥

▲陳志金發現病患家屬反應冷淡，後來才得知對方全是聾啞人士。（示意圖／翻攝Pexels）

圖／CTWANT

不少醫師會在臉書上分享自己經手的個案、特殊的經歷等！加護病房（ICU）醫師陳志金日前也分享一個感人的故事，一位90多歲的男性患者因腦中風入住加護病房，陳醫師在向患者家屬講解病情時，卻發現家屬反應冷淡，後來才知道除了患者的女兒，其餘家屬都是天生聾啞。

陳志金在臉書粉專「Icu醫生陳志金」上分享，表示有一名90多歲的阿公因腦中風住進加護病房，當他準備向家屬解釋病情時，發現病床邊只有阿公的女兒，因此詢問對方是否有其他家屬在外面，可以請他們一起進來聽講，以免信息傳達不清，「為了讓每一位家屬都安心，我習慣解說病情的時候，所有家人都能一起來聽，除了有不懂的、疑惑的，可以隨時發問，也能避免轉達造成的誤解」。

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隨後2位年紀較大的男性和1位年輕的男性依序進入病房，病人的女兒也介紹說，這兩位是她的兄弟，另一位則是她的侄子。陳志金開始講解患者的病情，但卻發現這三位男性家屬反應冷淡，沒有任何表示，甚至連點頭示意都沒有，讓他感到有些奇怪，擔心自己講得太難、太艱深，讓他們聽不懂、也不知道要怎麼問，於是拿出病情解說單，逐條向病人的孫子講解。

陳志金發現病人的孫子開始用手語翻譯陳醫師的話給兩位長輩，這時病人的兒子有了反應，再詢問兩位年長的男性家屬是否重聽時，病人的女兒才解釋說，「他們是天生聾啞，我的兄弟大部分都是」。隨後陳志金又注意到發現，即使自己每講一句都等孫子手語翻譯完才講下一句，孫子還是一直盯著那張「病情解說單」看，病人的女兒才又解釋，孫子也是天生聾啞，但他識字，因此能看懂病情解說單並進行翻譯。

陳志金因此推測孫子應能讀唇語，於是脫下口罩重新講解病情，孫子立刻露出笑容，向自己點點頭示意，「當我重新開始解說，除了放慢速度之外，也一邊講，一邊把額外的說明簡單補寫到病情解說單上，這樣孫子回去之後，可以更完整的向長輩們說明。沒想到，我這張病情解說單，竟然在關鍵時刻發揮了意想不到的功能」。

陳志金回憶起神經科醫師曾提到過，阿公的幾個兒子在急診室時對醫護人員的話沒有任何反應，當時他們以為是態度冷漠，現在才明白，「無言的冷漠」背後其實是有原因的，這也讓他相當感慨，「原來稍微用點心，即使語言不通還是能看見病人或家屬真正的需求」。

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