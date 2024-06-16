100元換200！台中「物調券」6／20起發放35萬份　限時到這天

▲繼去年發放三波「物調券」後，今年活動再度回歸。圖為去年發情況。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

台中市政府為振興市場、夜市及商圈買氣，將於6月20日至22日再度發放「物調券」。此次活動預計發放35萬份，讓民眾以新台幣100元兌換200元面額，等同享5折優惠，預計將創造超過7000萬元的營業額。

「物調券」活動於去年首度舉辦，以鼓勵市民在商圈及市場攤商消費，並成功帶來經濟效益，去年的發放率達100%，回收率高達99.7%，受到極大的好評。今年的物調券活動，除了延續去年的合作場域外，還增加了新的發放地點，包括5處民有零售市場和28家產業故事館發展協會所屬會員店家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

事實上，今年的物調券活動除了擴大了發放地點，更加入了許多新的元素，像是首次引入花蓮專區「物調券」，並提供1200份給民眾，以響應援助花蓮震後經濟。此外，許多攤商和店家也已經準備好配合「物調券」推出優惠方案，例如新加入的「寶熊漁樂碼頭」將推出門票贈送方案，只要使用物調券消費，即可獲得200元的釣魚故事館門票。

今年物調券的使用地點包括38處公有零售市場、5處民有市場、19處攤販集中區、23處商圈，以及28家產業故事館發展協會所屬會員店家，民眾可於2024年6月20日至22日間，至107處公告配合場域，以現金100元兌換200元物調券使用消費，並且留意勿重複領取，將機會留給更多的人。詳細的活動資訊，可以至台中市政府經濟發展局的官方網站查詢。

台中市長盧秀燕表示，希望透過物調券活動，讓更多人知道台中的魅力，並刺激在地經濟。她也呼籲民眾踴躍參與，並享受物調券帶來的優惠與樂趣。