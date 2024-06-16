　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

外送員淋雨跑單癱坐超商外嘔吐　母聞訊趕來心疼接他回家

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲林姓外送員疑因淋雨跑單身體不適，癱坐在超商外。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

「趁錢有數，性命愛顧！」台中市1名45歲的林姓外送員，疑因淋雨跑單造成身體不適，深夜2時許至便利商店欲購買食物，店員見林男臉色發白甚至嘔吐，報警請求協助，不過警方到場時林男婉拒送醫，經警方通知林男母親，林母到場後看見愛子虛弱的模樣，心疼地把他接回家裡休息。

台中市第三警分局13日凌晨2時許接獲超商店員通報，1名男子疑身體不適需要協助，男子已在店內2度嘔吐，才走出超商又軟倒在地，擔心其安危，趕緊請求警方幫忙。

員警到場了解，林姓男子稱他從事外送員，可能晚間下了場大雨，忙著跑單無暇處理被淋濕的自己，直到工作告一段落才到超商買東西吃，未料突然眼前一黑，回過神來開始頭暈想吐，想要回家卻走到店外就雙腳無力，只好坐在地板上休息。

警方欲協助送醫，林男則說自己就住在附近，婉拒就醫，不過暖心的警員不放心他獨留在原地，詢問林男是否可由家人來幫忙。

林男評估自身狀況，連起身都有困難，思考片刻便將手機交付員警，由警方聯繫家屬。林母睡夢中接到電話，一聽到愛子身體不適瞬間驚醒，便協同其他家人一同趕到，儘管叨念兒子下雨天怎麼會讓自己淋成落湯雞，但眼中的擔憂卻也藏不住。

警方提醒，近日天氣悶熱不穩定，民眾外出時如身體不適，請立即於路邊適當處休息，必要時也要向人求助，切勿勉強繼續上路，以免發生危險，另呼籲，若發現有路倒或迷途的民眾，可通報警方前往關懷予以協助。

ET快訊
大巨蛋「積水、室內又下雨」災情　遠雄道歉
直擊／華莎OL裝辣瘋「胸前扣子全開」　粉絲暴動
快訊／旅客嚇壞狂通報！1男搭板南線拿銼刀　北捷回應了
行人誤闖國道遭「多車輾過」慘死　查出身分了
快訊／捷運府中站男子拿銼刀！　嚇壞民眾
BMW進楊梅休息站沒減速　追撞7車！19歲男開輔助駕駛失控
拿裸照逼女友打分手砲！　男大生嗆：被告退學就考台大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東KTV店爆衝突　17歲少年持凶器殺死人！法院裁定收容

欠債當街被堵！男遭鋁棒打到腦震盪　警圍捕帶回3人赫見失蹤女

新北翁誤闖國道遭撞倒「多車輾過」　敬老卡查出身分

快訊／捷運府中站男子拿銼刀！嚇壞民眾…5警壓制逮捕

社區總幹事酒醉逞凶！保全遭K破頭　嗆警「我念法律10幾年」

快訊／牛稠埔溪1女疑溺水！耕作失聯岸邊發現雨鞋　無人機搜尋

心痛畫面曝！苗栗貓貍山公園前保時捷起火狂燒　駕駛驚險逃命

台中男騎「小雲豹」消防局前自摔骨折　救護人員秒到場救援

拿裸照逼女友打分手砲！男大生嗆：被告退學就考台大　下場曝光

快訊／台南市永康區民宅火警竄濃煙　1人受困獲救

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

黃宣唱《你的甜蜜》放閃台下老婆　一直在主持「別忘記我是歌手」XD

吳慷仁正面全裸「目測17公分」羞笑　「吃很多部位」..楊雅喆：沒人可做到這樣

單車弟被鬼切...熱心男緊追　女騎士喊有打燈：他自己撞到

萌弟自動翻譯「英文單詞」　自信唸完...媽笑：老師是誰?

總裁們神祕專機曝光！　黃仁勳、郭台銘都被捕捉

熱心男遇小貨車拋錨卡路中　幫拖到路旁暖喊：免錢啦～

獨／直擊篠崎泫「超短熱褲」探監Toyz！　白皙長腿外露…貼心陪男友媽

男友問「吃鴨肉嗎」她回好　下秒被黃色小鴨大軍包圍

林青霞清大畢業演講送飛吻　「你們都是獨一無二的限量版」

屏東KTV店爆衝突　17歲少年持凶器殺死人！法院裁定收容

欠債當街被堵！男遭鋁棒打到腦震盪　警圍捕帶回3人赫見失蹤女

新北翁誤闖國道遭撞倒「多車輾過」　敬老卡查出身分

快訊／捷運府中站男子拿銼刀！嚇壞民眾…5警壓制逮捕

社區總幹事酒醉逞凶！保全遭K破頭　嗆警「我念法律10幾年」

快訊／牛稠埔溪1女疑溺水！耕作失聯岸邊發現雨鞋　無人機搜尋

心痛畫面曝！苗栗貓貍山公園前保時捷起火狂燒　駕駛驚險逃命

台中男騎「小雲豹」消防局前自摔骨折　救護人員秒到場救援

拿裸照逼女友打分手砲！男大生嗆：被告退學就考台大　下場曝光

快訊／台南市永康區民宅火警竄濃煙　1人受困獲救

邵雨薇合作「北海道攝影師」外拍超美！網一看本尊照笑了：熟悉的包

100元換200！台中「物調券」6／20起發放35萬份　限時到這天

大巨蛋爆「積水、室內又下雨」災情　遠雄道歉：截水溝排水宣洩不及

直擊／暴動！華莎OL裝辣瘋「胸前扣子全開」　坐粉絲大腿霸氣喊老婆

旅客嚇壞狂通報！1男搭板南線掏出「銼刀磨工藝品」　北捷回應了

屏東KTV店爆衝突　17歲少年持凶器殺死人！法院裁定收容

欠債當街被堵！男遭鋁棒打到腦震盪　警圍捕帶回3人赫見失蹤女

新北翁誤闖國道遭撞倒「多車輾過」　敬老卡查出身分

樂團福夢推新單曲　被準金曲歌王Marz23認證：很有發展性

12生肖本周運勢出爐！羊運氣與貴人齊發　牛愛情甜蜜

養到傳說中「黃金臘臘臘腸」　媽笑曝身高：大概有200公分

社會熱門新聞

瞎掰台大教授無套性侵！女學生反悔改辯詞下場慘了

孫安佐IG限動疑亮槍、經紀人稱「測試火槍」　警回應了

即／台體門口嚴重車禍！女騎士四肢變形慘亡

行人深夜闖入國3　遭2車追撞慘死

女直播主「露點求抖內」遭外流！獲賠20萬

中研院研究員偷吃女同事！鹹濕對話曝

台體大前女騎士遭公車輾斃　家屬奔台中認屍

逼童群交拍片共犯判25年　主嫌墜樓亡

基隆女被同事載回家　半路車禍撞成植物人

丈夫吃小三　人妻上網PO她裸照幫約砲

女騎士遭國光客運輾死！奪命影片曝

行人闖國道遭撞亡現場畫面曝！　2車內側車道高速撞上

台中2男用「肉搜神器」賣1筆賺500　

即／台中8米大樹突倒塌！4汽機車挨砸

更多熱門

相關新聞

傳奇彎道水溝堆滿垃圾　中市環保局架監視器取締

傳奇彎道水溝堆滿垃圾　中市環保局架監視器取締

136市道是一條穿越台中市太平區與南投縣國姓鄉的道路，也是從台中通往日月潭、合歡山的捷徑，該路段位於太平區轄內有15公里以上連續彎路，一直是機車族喜歡聚集的熱門路段，而聚會遺留的飲料杯、瓶罐，不僅讓環境變得髒亂，也造成太平赤崁頂路邊水溝堆積大量垃圾。為維護市容，台中市環保局宣布，將架設監視器畫面取締亂丟垃圾行為。

台中男情緒低落半夜大鬧街頭　遭友人壓制在地

台中男情緒低落半夜大鬧街頭　遭友人壓制在地

金門轎車左轉撞休旅車1傷　又是酒駕　

金門轎車左轉撞休旅車1傷　又是酒駕　

橫行中彰苗！「得利卡大盜」落網遭聲押

橫行中彰苗！「得利卡大盜」落網遭聲押

掃射大寮維修廠　共犯逃屏東燒車滅證

掃射大寮維修廠　共犯逃屏東燒車滅證

關鍵字：

外送員台中市警方健康協助

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐帶瓦斯火槍現身信義區

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來

8歲新娘初夜死亡！陰道撕裂失血過多

日22歲女偶像「曾拍無碼AV」影片瘋傳

妹子「買1款台灣伴手禮」吃完大讚：後悔沒多買

賴冠霖正式宣布退圈喊話粉絲：我從沒有跪過

陳庭妮被反鎖飯店！

剃光陰毛…妹子崩潰「尿流到大腿」還亂噴！醫說話了

被逼讓座！北捷OL「上捷運就會呼吸困難、落淚」

瞎掰台大教授無套性侵！女學生反悔改辯詞下場慘了

孫安佐IG限動疑亮槍、經紀人稱「測試火槍」　警回應了

即／台體門口嚴重車禍！女騎士四肢變形慘亡

行人深夜闖入國3　遭2車追撞慘死

快訊／台北市3地淹水警戒　信義區時雨量近70毫米列一級

台電示警「3C充電7做法」恐釀火災！ 睡覺時充秒中

更多

最夯影音

更多

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

黃宣唱《你的甜蜜》放閃台下老婆　一直在主持「別忘記我是歌手」XD

吳慷仁正面全裸「目測17公分」羞笑　「吃很多部位」..楊雅喆：沒人可做到這樣

單車弟被鬼切...熱心男緊追　女騎士喊有打燈：他自己撞到

萌弟自動翻譯「英文單詞」　自信唸完...媽笑：老師是誰?

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面