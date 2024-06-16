外送員淋雨跑單癱坐超商外嘔吐　母聞訊趕來心疼接他回家

▲林姓外送員疑因淋雨跑單身體不適，癱坐在超商外。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

「趁錢有數，性命愛顧！」台中市1名45歲的林姓外送員，疑因淋雨跑單造成身體不適，深夜2時許至便利商店欲購買食物，店員見林男臉色發白甚至嘔吐，報警請求協助，不過警方到場時林男婉拒送醫，經警方通知林男母親，林母到場後看見愛子虛弱的模樣，心疼地把他接回家裡休息。

台中市第三警分局13日凌晨2時許接獲超商店員通報，1名男子疑身體不適需要協助，男子已在店內2度嘔吐，才走出超商又軟倒在地，擔心其安危，趕緊請求警方幫忙。

員警到場了解，林姓男子稱他從事外送員，可能晚間下了場大雨，忙著跑單無暇處理被淋濕的自己，直到工作告一段落才到超商買東西吃，未料突然眼前一黑，回過神來開始頭暈想吐，想要回家卻走到店外就雙腳無力，只好坐在地板上休息。

警方欲協助送醫，林男則說自己就住在附近，婉拒就醫，不過暖心的警員不放心他獨留在原地，詢問林男是否可由家人來幫忙。

林男評估自身狀況，連起身都有困難，思考片刻便將手機交付員警，由警方聯繫家屬。林母睡夢中接到電話，一聽到愛子身體不適瞬間驚醒，便協同其他家人一同趕到，儘管叨念兒子下雨天怎麼會讓自己淋成落湯雞，但眼中的擔憂卻也藏不住。

警方提醒，近日天氣悶熱不穩定，民眾外出時如身體不適，請立即於路邊適當處休息，必要時也要向人求助，切勿勉強繼續上路，以免發生危險，另呼籲，若發現有路倒或迷途的民眾，可通報警方前往關懷予以協助。