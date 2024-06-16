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社會 社會焦點 保障人權

傳奇彎道水溝堆滿垃圾　中市環保局136市道架監視器取締

▲傳奇彎道水溝堆滿垃圾，中市環保局136市道架監視器取締。（圖／台中市環保局提供）

▲傳奇彎道水溝堆滿垃圾，中市環保局136市道架監視器取締。（圖／台中市環保局提供）

記者游瓊華／台中報導

136市道是一條穿越台中市太平區與南投縣國姓鄉的道路，也是從台中通往日月潭、合歡山的捷徑，該路段位於太平區轄內有15公里以上連續彎路，一直是機車族喜歡聚集的熱門路段，而聚會遺留的飲料杯、瓶罐，不僅讓環境變得髒亂，也造成太平赤崁頂路邊水溝堆積大量垃圾。為維護市容，台中市環保局宣布，將架設監視器畫面取締亂丟垃圾行為。

環保局說明，太平區清潔隊定期派員清掃、除草及稽查，今年3月大規模垃圾清除，竟然清出956公斤垃圾，２個月後再度進行大規模垃圾清除作業，從太平赤崁頂至縣市交界，沿路撿拾約6.5公里，包含飲料杯罐及垃圾，還是清出46公斤垃圾，髒亂情形雖明顯改善，但仍將持續派員打掃撿拾、維護管理。

環保局長陳宏益表示，市府除依現場環境裝設2支24小時監視器取締亂丟垃圾行為，同時研議在長龍路四段，靠近國姓鄉的山區道路處，優先加裝AI智慧辨識監視器，取締違規亂丟垃圾的民眾。

陳宏益強調，台中市太平區面積廣達120平方公里，擁有僅次於和平區的廣大山區，尤以136市道沿途山區風景秀麗，林道優美、道路寬廣的好山好水值得大家愛護；呼籲用路人遵守交通規則不違規、做好垃圾處理、或將垃圾帶下山，共同守護山川美景。

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