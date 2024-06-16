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經長指電價非愈便宜愈好　藍委質疑：為10月再漲電價打預防針？

▲▼陳建仁 陸委會主委邱太三 立法院總質詢 陸配取得身分證年限相關 立委許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

經濟部長郭智輝日前指出，「電價不是愈便宜愈好」，民眾舒適生活之餘，同時也要節省用電。國民黨立委許宇甄聽完直搖頭，質疑郭智輝來自產業界，卻換了位置換了腦袋，為了幫政府擦錯誤能源政策擦屁股，現在連電價不是愈便宜愈好都說得出來，難道電價要愈貴才愈好嗎？「難道是為10月再漲電價打預防針嗎？」

許宇甄指出，根據能源署資料，我國111年電力消費概況，總量為2,795億度，工業部門消費1,569億度（56.1%），住宅部門消費510億度（18.2%），服務業部門消費477億度（17.1%），運輸部門消費17億度（0.6%）。依照郭智輝部長的邏輯，用電愈高的應該花愈多錢購電，郭部長應該問問工業部門願不願意再多花錢買電，因為台灣消費電力最多的是工業部門，不是他所認知的一般消費大眾。

許宇甄續指，郭智輝擔任部長後可能忘了，美國商會、歐洲商會，均曾對我國提出示警，建議政府應該確保可長久，且價格具有競爭力的能源，並強調這對台灣的經濟成長至關重要。工總也曾提出建言，期盼賴清德政府採取務實而開放的態度，不將核能摒除在國家電力配比之外。

許宇甄質疑，郭智輝部長為了幫政府錯誤的能源政策造成工業、民生用電不穩，還讓台電負債將近4000億，人民必須承擔更高的用電價格，試圖擦脂抹粉，郭部長不先檢討錯誤的能源政策，卻講電價不是愈便宜愈好，是為10月再漲電價打預防針嗎？還是想藉由「以價制量」方式，讓人民不敢用電，以彌補核三廠停機後的電力缺口？

許宇甄強調，前幾日CNBC報導指出「台灣過去7年內、發生3次大規模停電，如果台灣缺電，會衝擊全球產業。」全世界都在搶半導體產業、AI產業投資設廠，台灣已有良好的供應鏈，因而佔據先機。輝達執行長黃仁勳說自己正在台灣積極尋找合適的建廠地點，對於AI超級電腦這樣的高耗能設備，「電力限度」會是一個挑戰。錯誤的能源政策不改，台灣電力穩定度就會備受質疑，而且無法提供具競爭力的能源，恐怕無法吸引外商來台設廠投資，郭部長的挑戰很大，希望不要被民進黨的非核家園神主牌壓到喘不過氣。

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