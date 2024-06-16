賴清德稱「首戰即終戰」為投降主義　馬辦轟：人民不要引戰總統

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

陸軍官校今（16日）舉辦黃埔建校100週年校慶」，三軍統帥總統賴清德親臨主持陸軍官校校慶典禮，閱兵後致詞表示，「有主權才有國家，有台灣才有中華民國」，絕不能敵我不分、也不能敵友不分，更不能夠接受「首戰即終戰」的投降主義。馬英九基金會執行長蕭旭岑對此批評，從演說內容可以看出，賴清德傾向尋求戰爭，但人民需要的是避免戰爭的總統，不是引戰的總統。

蕭旭岑表示，「首戰即終戰」是蔡英文總統時期的國防政策研究院報告，指出大陸軍方打仗求勝的戰略目標。所以賴總統是指責蔡總統時期研究這個是投降主義？

蕭旭岑說，戰爭是很殘酷的，生靈塗炭，身為國家領導人，就是要窮盡一切避戰，雖然備戰，但絕不引戰。但遺憾的是賴清德，就任至今未滿一個月，就已將個人台獨意志，置於國家利益和人民福祉之上。

蕭旭岑認為，老百姓要的是和平與繁榮，絕非瀕臨戰爭邊緣，國家領導人應該要趨吉避凶，讓人民過和平繁榮的的日子，而非刻意挑釁，並以似是而非的話混淆視聽。

蕭旭岑感嘆，賴清德不遵守中華民國憲法「兩岸同屬一個中國」的規定，還是強硬地以「新兩國論」，用虛假的主權意識，錯誤導向兩岸更加劍拔弩張，這是心中沒有人民，沒有憲法，沒有中華民國的總統。

