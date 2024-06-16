「我是台灣第一個世界民運代表」　沈伯洋嘆：一堆人想除我而後快

▲ 民進黨立委沈伯洋（圖／民進黨提供）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委沈伯洋近期頻頻槓上藍白，從國會改革法案，再到第五縱隊議題，引起外界討論。對此，沈伯洋昨（15日）回顧被攻擊抹黑經歷，他表示，真的被攻擊很久了，不是只有這幾個禮拜，他很瞭解一堆人想要除我而後快。他現在是「世界民主運動」全球20位代表，也是「第一個台灣人代表」，但連到國外都會被實體攻擊，真的是永遠都有新同學。

沈伯洋於臉書回顧，他曾在黨產會，被國民黨罵到不行。他曾是中天案鑑定人，被中天中時罵爆。他跟伙伴們創立「民主實驗室」，把中國對各國的滲透指數散到全世界，外媒引用上百則，中國開始說他是「美國代理人」。

沈伯洋表示，他創立「黑熊學院」，成為中國眼中釘，不斷抹黑他們是納粹，台灣更是有一群人不斷應和。他與尤美女、陳柏惟分別提出高風險申報的的「代理人法案」，被國民黨攻擊到在地上摩擦。

沈伯洋直言，在2013年他請大家不要投柯文哲，爾後也變成民眾黨攻擊對象。真的被攻擊很久了，不是只有這幾個禮拜，也不是只有今天。他很瞭解一堆人想要除之我而後快。

沈伯洋指出，他現在是「世界民主運動」全球20位代表，也是「第一個台灣人代表」。但連到國外都會被實體攻擊，兩個禮拜前差一點又發生一次。

最後，沈伯洋大嘆，國家安全針對「高風險」的人想辦法，他主張這個已多年時間，對於爛法案的分析也做了多年，一些藍白支持者以為自己撿到槍，可能不知道他被攻擊相關議題應該有超過十年了，真的是永遠都有新同學。