郭智輝稱電價太便宜易浪費電　藍委轟講X話：國人覺得越貴越好？

▲新任經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

經濟部長郭智輝昨天重申台灣不缺電，但也說電價不是愈便宜愈好，當電價太便宜，大家容易浪費電。國民黨立委洪孟楷今（16日）對此表示，「講X話」難道是民進黨官員必備技能？那難道企業界、國人會希望是越貴越好？就算不是艱苦生活，但也不要不食人間煙火。

洪孟楷不解，經濟部長講，電價不是越便宜越好。對比過去在企業時候務實理性的態度，現在這樣子的講法根本就與民進黨中央廚房如出一轍。真的納悶，講X話，難道是現在民進黨官員的必備技能？否則每一個怎麼都當了官之後幹話就自動的冒出來。

洪孟楷續指，經濟部長之前在產業服務，大家也都期待能夠務實理性面對能源問題，而並非政治意識形態綁架讓台灣能源左支右絀。沒想到不到一個月官員生涯，就講不是越便宜越好，那難道企業界、國人會希望是越貴越好？就算不是艱苦生活，但也不要不食人間煙火。

「多數國人並非現在付不起電價！」洪孟楷也提出，三點政府不可迴避的問題。一、明明有相對便宜穩定的發電選擇，為何就要選貴的？二、電價漲，是帶動萬物調漲的導火線，其他物價跟著漲，難道經長要講便宜沒好貨？三、電價要漲，發電還不穩定，時不時跳電這又是什麼理由？

洪孟楷強調，賴政府上任不到一個月，但除了政治鬥爭，看不出來有真心想要解決民生問題，尤其是與大眾相關的能源問題。天氣已經很熱，別再講X話讓全民火冒三丈了！

