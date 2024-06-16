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雲林道路成「花生曝曬場」　縣府協調超過200處合法地點

▲雲林進入花生採收期後，許多產業道路成天然曬花生場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林進入花生採收期後，許多產業道路成天然曬花生場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣花生產量全國之冠，5、6月是一期作花生收成期，據統計今年一期花生種植面積約4170公頃，許多產業道路成天然曬花生場，但既危險又容易遭破壞。為此，雲林縣政府與公所、警察單位等協調，盤點超過200處道路做為合法曝曬花生場所，並與警政單位合作，巡邏農民心血。

雲林縣政府農業處表示，目前盤點縣內共有超過200處曝曬場，更請公所依照常年使用曝曬面積大的廟地場域或者人車較少且安全性高的路段，規劃為合法曬場，將會持續彙整各鄉鎮市公所規劃合法曬場路段，並提供給縣警察局，列為「巡邏路線」。

土庫鎮公所於官方臉書社群平台公布12個里共超過30公里長的路段的「花生合法曝曬道路」。鎮長陳特凱表示，6月1日至7月31日花生生農可至公告路段合法曝曬花生。不過使用期間呼籲農民要對路段安全負責，做好交通維持及安全防護措施，畢竟鄉縣道僅同意使用路肩，只有部分小路才有全路面使用。 若需三角錐、閃光燈圍在曬花生場周邊確保安全，可洽詢里辦公處借用。

雲林縣政府農業處表示，目前盤點縣內共有超過200處曝曬場，更請公所依照常年使用曝曬面積大的廟地場域或者人車較少且安全性高的路段，規劃為合法曬場，將會持續彙整各鄉鎮市公所規劃合法曬場路段，並提供給縣警察局，列為「巡邏路線」。

▲雲林進入花生採收期後，許多產業道路成天然曬花生場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林進入花生採收期後，許多產業道路成天然曬花生場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場

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