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國土計畫法爭議多　雲林議會民進黨團聯合質詢：地方政府須盡責

▲雲林縣議會今日進行定期會總質詢，民進黨團議員張維崢、洪如萍、江文登、蔡孟真、蔡岳儒聯合質詢。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣議會今日進行定期會總質詢，民進黨團議員張維崢、洪如萍、江文登、蔡孟真、蔡岳儒聯合質詢。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣議會今（13）日進行第20屆第3次定期會總質詢，民進黨團議員張維崢、洪如萍、江文登、蔡孟真、蔡岳儒聯合質詢指出，《國土計畫法》地方紛擾太多，透過今天質詢釐清權跟責，國土功能分區劃設是地方政府要做的，地方政府該做而做為、不要為了自己不做為散播不實言論。

雲林縣議員蔡孟真指出，針對國土計劃法的權責跟爭議除了在議會質詢也釐清，把「權」跟」責」劃分清楚，地方政府與中央政府的權責各自為何。地方紛擾太多，該案1997年就開始送立院2015年三讀通過、2016年公告實施，隨之全面實施期限從6年內、9年內到最後拍定是在2025年。

於此，權責劃分應為，中央是負責審查、 核定，地方政府做「國土功能的分區跟劃設」，這也是在國民黨的執政的時代，王金平院長拍定三讀通過的，國土計劃法在草案期的時候，亦有當時的立法委員且不分藍綠黨派支持該法案，且也有罰則。

雲林縣議員張維崢表示，中央跟地方各司其職將權責劃分完畢後，地方政府應善盡跟農民與地主的溝通協調，當初2015年12月18日在立法院三讀通過，包含檢舉獎金制度均有制定母法，當有制定母法，執行機關即是縣市政府，我們整個農業大縣很多問題還未釐清之前，我們也盼不分顏色不分藍綠一致要求暫緩實施二至三年，讓各縣市包含雲林準備的更加充足的時候再上路。

縣長張麗善於縣議會總質詢答覆表示，她沒有反對國土計畫法，中央跟地方針對國土計畫功能分區都有責任，她希望所有的功能使用都比照區域計畫法的使用。雲林縣先前依照國土署標準畫設農一、農二，但有些縣市不是。

張麗善表示，雲林縣目前農一畫設6萬公頃、農二2.6萬公頃，國土署希望各縣市6月底能全部送出去，她表達國土署應與農業部能夠協調保障農民的權利，如果達成共識，雲林縣就會配合全國送出去，雲林縣是農業大縣必須替農民未雨綢繆，她也必須肩負起火車頭的責任。

 ►聽Podcast #我在案發現場

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