與神跨界合作！ 西螺警與福興宮太平媽祖　聯名潮T帥氣亮相

▲西螺警分局油車派出所警員黃昱翔發揮「肌力及體能訓練」的專長，結合同仁創意，跨界與西螺福興宮太平媽聯名，共同設計製作新潮的訓練T恤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

警察節將至，雲林縣警察局西螺警分局油車派出所警員黃昱翔發揮「肌力及體能訓練」的專長，結合同仁創意，跨界與西螺福興宮太平媽聯名，共同設計製作新潮的訓練T恤，祈願太平媽慈佑員警在訓練與執勤的過程中順利、提升身體素質。

擁有「肌力及體能訓練B級教練」證照的黃昱翔倡議成立「U掐肌力及體能訓練中心」，透過專業的師資及安全的重訓器材供同仁訓練軍警消戰術肌力，讓同仁於值勤上更有安全保障。而在潮T的設計上，不僅沿用警用盾牌、槍枝等圖案，也將斯巴達武士盔甲與山豬圖騰結合，象徵嚴守紀律，同時追求強大的力量，保障人民身家安全。

警察是人民的保母，也是安定社會的力量。西螺福興宮董事長楊文鐘暨全體董監事相當肯定西螺分局成立體能訓練中心的美意，全力支持年經警員創意，此次聯名潮T將贈送訓練中心人員一人一套訓練T，以茲紀念，也希望可以鼓勵更多警員參與訓練，和太平媽一起守護轄區內合境平安。

▲潮T的設計不僅沿用警用盾牌、槍枝等圖案，也將斯巴達武士盔甲與山豬圖騰結合，象徵嚴守紀律，同時追求強大的力量。（圖／記者蔡佩旻翻攝）