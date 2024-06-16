台航班返回桃機！那霸機場今濃霧無法降落　11航班改降6取消

▲受到梅雨鋒面影響，那霸機場連續3天多個航班無法降落。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本沖繩縣那霸機場16日因為濃霧導致視線不良，造成航班無法降落，目前有11個原定降落於此的航班被迫改降其他機場，另有6個航班取消。然而那霸機場14日才因暴雨與打雷，導致破百航班取消與延誤，15日也因為大雨影響多個航班，沒想到今天再度因為濃霧使得班機無法降落。

根據《琉球新報》報導，那霸機場事務所指出，16日上午8時50分左右到中午，由於濃霧和低雲等氣候不佳的原因，導致那霸機場無法正常降落，共有11個航班被迫改變目的地，臨時改降於其他機場。

此外，5個那霸出發的航班以及1個原定降落於那霸航班也被取消。

直到中午12時30分左右，天氣稍有好轉，那霸機場才陸續恢復班機起降。然而，截至下午1時18分為止，仍有23個要在那霸降落的航班延誤超過30分鐘。

被迫改降其他機場的11個航班分別為成田機場出發的貨運班機與福岡機場出發的客機。這些航班預計改降到宮古機場、下地島機場以及石垣機場，將視飛行情況決定何時重新出發前往那霸。而其中有4個航班，包括來自台北和香港出發的國際航班，因情況特殊，選擇返回出發地。

值得注意的是，那霸機場5月31日也曾因濃霧影響，導致17個航班改降駐日美軍的嘉手納基地與其他機場。

日本沖繩縣受到梅雨鋒面影響，14日至16日被大雨與雷擊籠罩，沖繩本島地區14日因氣候不佳，導致那霸機場的破百航班延誤或取消，機場大廳更是瞬間被人潮擠爆。此外，由於頻繁的雷擊，在停機坪工作的地勤人員也被要求避難。